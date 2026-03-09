Loại hạt quen thuộc giúp sáng mắt, tốt tim mạch nhưng ăn nhiều dễ gặp rủi ro

Lợi ích sức khoẻ của hạt dẻ cười

Giúp đôi mắt sáng khỏe



Trong số các loại hạt thì hạt dẻ cười có hàm lượng lutein và zeaxanthin cao nhất. Cả hai chất này đều là chất chống oxy hóa rất quan trọng đối với sức khỏe của mắt, giúp bảo vệ đôi mắt khỏi bị hư hại do ánh sáng xanh và bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác gây ra.

Nguồn chất chống oxy hóa

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, hạt dẻ cười có thể làm giảm cholesterol trong máu và cải thiện huyết áp, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, hai trong số các nhóm chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong hạt dẻ cười là polyphenol và tocopherols còn có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư.

Thúc đẩy vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ trong hạt dẻ cười rất tốt cho vi khuẩn đường ruột. Loại hạt này sẽ góp phần làm tăng số lượng vi khuẩn tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có lợi như butyrate.

Tăng cường sức khỏe mạch máu

Hạt dẻ cười là nguồn cung cấp axit amin L-arginine, được chuyển đổi thành oxit nitric trong cơ thể. Những loại hạt nhỏ bé này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sức khỏe mạch máu, giúp làm giãn mạch máu.

Làm giảm lượng đường trong máu

Mặc dù có hàm lượng carbohydrate cao hơn hầu hết các loại hạt khác, nhưng hạt dẻ cười lại có chỉ số đường huyết thấp. Điều này đồng nghĩa với việc loại hạt này không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Đồng thời, hạt dẻ cười cũng giàu chất chống oxy hóa, carotenoid và các hợp chất phenolic, rất có lợi cho việc kiểm soát lượng đường huyết ổn định.

Hạt dẻ cười là loại hạt chứa nhiều dinh dưỡng, là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh với tất cả 9 loại acid amin thiết yếu.

Một số tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều hạt dẻ cười

Có thể dẫn đến tăng huyết áp

Tiêu thụ hạt dẻ cười quá mức có thể gây tăng huyết áp. Ngoài ra, bạn có thể bị choáng, mờ mắt, lú lẫn và ngất xỉu. Ngoài ra, tiêu thụ hạt dẻ cười rang muối có thể làm tăng nồng độ natri trong máu của bạn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch khác nhau, bao gồm cả tăng huyết áp.

Có thể ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa

Hạt dẻ cười chứa nhiều chất xơ. Do đó, tiêu thụ hạt dẻ cười với số lượng lớn sẽ làm rối loạn tiêu hóa của bạn và gây tiêu chảy, chuột rút, đau bụng, đau ruột và hội chứng ruột kích thích. Fructan có trong hạt dẻ cười cũng có thể gây dị ứng ở đường tiêu hóa.

Dị ứng

Những người bị dị ứng các loại hạt nên tránh ăn hạt dẻ cười. Dị ứng hạt dẻ cười có thể dẫn đến nôn mửa, khó nuốt, ngứa ngáy trong miệng, nghẹt mũi, chuột rút và buồn nôn.

Có thể gây ra nguy cơ sỏi thận

Hạt dẻ cười có chứa oxalat và methionine. Ăn quá nhiều hạt dẻ cười có thể làm tăng giải phóng oxalat và methionine trong cơ thể. Oxalat có thể liên kết với canxi và kali, tạo ra canxi và kali oxalat. Đồng thời, methionine có thể chuyển đổi thành cysteine và dẫn đến hình thành sỏi thận cystine.

T.Lâm (Theo laodong, suckhoedoisong)



