Bầu trời chuyển sang màu hồng kỳ lạ khiến cả thị trấn kinh ngạc

Trong một trận tuyết rơi hôm 8/1, cư dân ở hạt West Midlands thuộc miền trung nước Anh đã chứng kiến bầu trời đột nhiên rực rỡ sắc hồng. Hiện tượng hiếm gặp này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân tại nhiều địa phương như Birmingham, Hednesford, Small Heath và Bordesley Green, khiến không ít người tin rằng họ đang chứng kiến một dạng "cực quang" xuất hiện giữa nước Anh.

Bầu trời chuyển sang màu hồng khiến nhiều người kinh ngạc.

Những vệt màu rực rỡ bất ngờ đó hóa ra là đèn LED do câu lạc bộ bóng đá địa phương Hednesford Town FC lắp đặt để hỗ trợ sự phát triển của cỏ tại sân vận động của họ.

"Có vẻ như hiện tượng 'cực quang' ở Hednesford đã đến gần hơn chúng ta tưởng. Ánh sáng hồng rực trên bầu trời thực chất là do đèn LED chiếu sáng sân giúp cỏ mọc và phục hồi, giúp chúng tôi sẵn sàng chinh phục 3 điểm, chứ không phải cực quang… Ai ngờ việc chăm sóc sân cỏ lại có thể tạo ra nhiều sự chú ý đến vậy!", câu lạc bộ bóng đá Hednesford Town FC giải thích trong một bài đăng trên Instagram.

Sự thay đổi màu sắc đột ngột của bầu trời là do đèn LED được thiết lập bởi một câu lạc bộ bóng đá địa phương gây ra. Ảnh: Hednesford Town FC / Instagram

"Tôi thậm chí không biết chúng ta lại có trang thiết bị như thế này, đúng chuẩn giải Ngoại hạng Anh", một cư dân nhận xét.

"Cả thị trấn đều bị lừa rồi… Buồn cười thật", một người khác nói thêm.

Về mặt khoa học, hiện tượng này cũng được Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) lý giải. Ông Graham Madge, người phát ngôn của Met Office, cho biết ánh sáng LED với phổ màu đặc biệt có khả năng phản chiếu và khuếch đại mạnh trong điều kiện có tuyết rơi dày. Khi ánh sáng đi qua các tinh thể tuyết hoặc giọt nước trong không khí, các bước sóng ngắn như xanh lam dễ bị tán xạ, trong khi các bước sóng dài hơn như đỏ và cam lại xuyên qua tốt hơn. Kết quả là bầu trời có thể hiện lên sắc hồng hoặc cam, tạo cảm giác kỳ ảo và khác thường.