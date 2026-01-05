Bắc Kinh giành lại bầu trời xanh

Sau hơn 1 thập kỷ kiên trì thực hiện chiến dịch quy mô lớn nhằm “giành lại bầu trời xanh”, chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố đã đạt thắng lợi mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí.

Theo báo cáo công bố ngày 4/1, trong suốt năm 2025, thủ đô Bắc Kinh chỉ ghi nhận duy nhất 1 ngày không khí ô nhiễm trầm trọng, giảm mạnh so với 58 ngày của năm 2013 - thời điểm Bắc Kinh được xem là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Đáng chú ý, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm 2025 đã giảm xuống 27 microgam/m³, lần đầu tiên thấp hơn ngưỡng 30 microgam kể từ khi thành phố triển khai hệ thống quan trắc. Người dân Bắc Kinh cũng được hưởng 348 ngày có chất lượng không khí tốt, cao gấp hơn 2 lần so với năm 2013.

Người dân đeo khẩu trang đi xe đạp tại Bắc Kinh tháng 10/2007 (Ảnh: AFP)

Chia sẻ về sự thay đổi này, bà Wang Yali, cư dân Bắc Kinh, cho biết người dân cảm thấy khỏe mạnh hơn khi môi trường được cải thiện. Theo bà, Trung Quốc đã nỗ lực rất nhiều trong việc nâng cao chất lượng không khí và những kết quả đó có thể cảm nhận rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày.

Sau khi mức ô nhiễm chạm ngưỡng kỷ lục vào năm 2013, Trung Quốc đã phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm kiểm soát khí thải công nghiệp, hạn chế phương tiện giao thông, thay thế sưởi ấm bằng than, đồng thời áp dụng các chỉ tiêu môi trường bắt buộc đối với chính quyền địa phương. Những biện pháp quyết liệt này đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các mục tiêu dài hạn trong 5 năm tới, ưu tiên kiểm soát bụi mịn PM2.5 và giảm phát thải carbon, nhằm duy trì bầu trời trong xanh một cách bền vững, trong bối cảnh nguy cơ ô nhiễm có thể quay trở lại khi điều kiện thời tiết không thuận lợi.