Cảnh tượng kỳ lạ: Bầu trời đỏ rực như máu

Bầu trời đỏ rực như tận thế ở Indonesia khiến mạng xã hội dậy sóng.

Ngày 18/12 (giờ địa phương), người dân tại huyện Pandeglang, tỉnh Banten, Indonesia đã không khỏi hoang mang khi chứng kiến bầu trời bất ngờ chuyển sang màu đỏ rực kỳ lạ vào ban ngày, sau khi một cơn bão mạnh quét qua khu vực này.

Theo ghi nhận, hiện tượng quang học hiếm gặp khiến toàn bộ không gian như bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ thẫm, tạo nên khung cảnh khác thường và gây lo lắng cho nhiều người dân địa phương. Một số người cho biết, họ chưa từng chứng kiến hiện tượng tương tự trước đây.

Bầu trời đỏ rực kỳ lạ xuất hiện tại Pandeglang sau cơn bão.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bầu trời đổi màu nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem. Dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc, thậm chí lo ngại hiện tượng này có liên quan đến thảm họa thiên nhiên hay những dấu hiệu bất thường của môi trường.

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng bầu trời đỏ có thể xuất phát từ sự kết hợp giữa mây dày, mưa lớn và ánh sáng mặt trời bị khúc xạ mạnh sau cơn bão, tạo nên hiệu ứng thị giác hiếm gặp. Tuy nhiên, hiện tượng này không được xem là nguy hiểm và thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Dù vậy, hình ảnh bầu trời đỏ rực tại Pandeglang vẫn để lại ấn tượng mạnh, trở thành một trong những khoảnh khắc thiên nhiên kỳ lạ gây chú ý nhất tại Indonesia trong thời gian gần đây.