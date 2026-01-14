Toàn bộ 635 công trình phục vụ lừa đảo, cờ bạc ở KK Park bị xóa sổ

Theo báo Global New Light of Myanmar, các lực lượng liên ngành đã tiến hành thanh tra toàn diện, tiêu hủy các thiết bị phục vụ vận hành lừa đảo và cờ bạc trực tuyến, đồng thời phá dỡ nhiều công trình xây dựng trái phép.



Hôm 9/1, lực lượng chức năng đã phá dỡ 2 công trình xây dựng trái phép cuối cùng ở khu II của khu vực Myawady-Maehtawthalay (KK Park). Khu II ban đầu có 62 công trình xây dựng trái phép. Việc phá dỡ 2 công trình 4 tầng cuối cùng tại đây đánh dấu sự xóa sổ hoàn toàn các cơ sở lưu trú của tội phạm.

Như vậy, toàn bộ 635 công trình trái phép được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cờ bạc tại KK Park đã bị san phẳng, bao gồm 148 công trình tại khu I, 62 công trình tại khu II và 425 công trình tại khu III. Việc phá dỡ được thực hiện bằng phương pháp nổ mìn có kiểm soát và sử dụng máy móc hạng nặng.

(Ảnh: Global New Light of Myanmar)

Để bảo đảm các công trình được phá hủy triệt để, từ ngày 14/12/2025, lực lượng chức năng đã triển khai biện pháp đốt phá bằng thùng lửa. Tại khu III của KK Park, thêm 5 công trình 2 tầng xây dựng trái phép đã bị phá hủy vào ngày 9/1, nâng tổng số công trình bị xóa sổ hoàn toàn trong khu vực này lên 121. Giới chức cho biết các công trình trái phép còn lại sẽ tiếp tục bị phá dỡ theo cùng phương thức.

Chính phủ Myanmar tuyên bố việc loại bỏ vấn nạn lừa đảo qua mạng và đánh bạc bất hợp pháp là trách nhiệm quốc gia, đồng thời tái khẳng định cam kết không để các loại tội phạm này bén rễ ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Myanmar. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng trong nước và chính phủ các quốc gia láng giềng để xóa sổ đường dây lừa đảo và tội phạm trực tuyến.