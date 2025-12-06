Bắt Trần Thị Châu và 13 người khác

Ngày 04/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong rừng ở huyện Quế Phong (cũ), đơn vị đã bắt giữ 14 đối tượng.

Cơ quan Công an lấy lời khai một đối tượng

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa hoạt động lưu động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Đáng nói, nhiều đối tượng trong ổ nhóm trên mang tiền án, tiền sự về nhiều tội danh như: Trần Thị Châu (sinh năm 1971), trú xã Quế Phong (có 03 tiền án, tiền sự về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Đánh bạc");

Lương Bá Hiếu (sinh năm 1964), trú xã Thông Thụ (có 02 tiền sự về tội “Đánh bạc”);

Võ Thị Liệu (sinh năm 1960), trú xã Quế Phong (có 02 tiền sự về tội “Đánh bạc”);

Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979), trú xã Thông Thụ (có 01 tiền sự về tội “Đánh bạc”);

Trần Thị Châu (sinh năm 1966), trú xã Châu Tiến (có 01 tiền sự về tội “Đánh bạc”);

Hồ Quang Vũ (sinh năm 1982), trú xã Quế Phong (có 01 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy");

Sầm Thị Hoa (sinh năm 1971), trú xã Quế Phong (có 01 tiền sự về tội “Đánh bạc”)…

Các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc bị bắt giữ

Các đối tượng trong ổ nhóm trên thường xuyên thay đổi số điện thoại, phương tiện di chuyển, địa điểm tổ chức đánh bạc, hoạt động chủ yếu tại khu vực rừng núi hiểm trở, cách xa dân cư, mỗi canh bạc đều được các đối tượng tổ chức chỉ từ 1,5 đến 02 giờ đồng hồ.

Mặc dù mới hoạt động trong một thời gian ngắn, nhưng do được tổ chức kín kẽ, tinh vi nên “sới bạc” trên thu hút hàng chục “con bạc” từ nhiều địa phương tham gia, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự trên địa bàn cũng như bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Tang vật vụ án thu giữ

Sau một thời gian theo dõi, chiều 23/11/2025, tại khu vực đồi keo thuộc bản Đồng Mới, xã Thông Thụ, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Thông Thụ và Công an xã Quế Phong bắt giữ tại hiện trường nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”. Lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, một số đối tượng khác bỏ trốn vào rừng.

Đến ngày 03/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ được 14 đối tượng đánh bạc trong ổ nhóm trên. Tang vật thu giữ hơn 65 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động và các đồ vật khác có liên quan.