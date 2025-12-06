Bắt giữ kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn nhiều tháng sau vụ tai nạn chết người

Chiều 6/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp Công an xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu (SN 1980, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) sau thời gian dài lẩn trốn nhiều địa phương.

Trương Văn Hiểu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - (Ảnh: CACC)

Hiểu bị truy nã về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo hồ sơ, khoảng 14h30 ngày 30/7/2023, Hiểu điều khiển xe máy biển số 54S1-9156 trên Quốc lộ 54 (đoạn qua xã Phong Hòa) thì va chạm với ông S đang băng qua đường. Vụ tai nạn khiến ông S bị thương nặng và tử vong sau đó, còn Hiểu chỉ bị thương nhẹ.

Kết quả điều tra xác định Hiểu không có giấy phép lái xe, đồng thời điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, Hiểu liên tục không chấp hành lệnh triệu tập, bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 13/8, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt đối với đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định Hiểu di chuyển liên tục giữa TP.HCM và Tây Ninh, làm thợ xây để che giấu tung tích và liên tục thay đổi chỗ ở. Sau thời gian mật phục, trinh sát phát hiện Hiểu đang lẩn trốn tại xã Mỹ Yên.

Đến ngày 2/12, lực lượng Công an Đồng Tháp phối hợp Công an Tây Ninh ập vào khống chế, bắt giữ Hiểu tại nơi ở tạm. Đối tượng sau đó được di lý về Đồng Tháp phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân phải nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, đặc biệt là quy tắc an toàn giao thông, tránh những hậu quả đau lòng và hệ lụy pháp lý đáng tiếc.