Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Thanh Tùng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 03/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Tùng khi đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tùng là bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng phạm đã lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) hoạt động theo mô hình đa cấp, quảng cáo mức lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo người dân tham gia đầu tư, từ đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời đầu tư tiền ảo với lợi nhuận “khủng” trên mạng; thận trọng khi giao dịch trên các sàn tiền ảo, website thiếu uy tín, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao. Khi phát hiện hành vi nghi lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại khi tham gia đầu tư vào dự án “KittyRun” có thể liên hệ, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) hoặc Điều tra viên Hoàng Tiến Giang qua số điện thoại 0913 250 923 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.