Bắt cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ lụt

Sáng 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan (công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chiều 5/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của Khoan theo đúng quy định tố tụng.

Công an tỉnh Lâm Đồng công bố lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ xã Phan Sơn. Số tiền trên nhằm hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ và lực lượng tham gia xử lý sạt lở trên đèo Đại Ninh. Tuy nhiên, trong quá trình được giao phối hợp rút và quản lý khoản kinh phí này, Khoan đã tự ý rút và chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Khoan khai số tiền trên đã được dùng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Chỉ sau hai ngày, toàn bộ số tiền đã bị Khoan tiêu hết.

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi địa phương chuẩn bị triển khai công tác chi trả hỗ trợ cho người dân và lực lượng tuyến đầu. Tại thời điểm bị bắt, Khoan thừa nhận không còn khả năng khắc phục số tiền đã chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.