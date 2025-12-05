Tình tiết mới vụ án chủ kênh Fanpage "Hà và Việt Nam" chiếm đoạt tiền từ thiện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 10-2025 có liên quan tới bị can Đoàn Quang Hà (SN 2001; ngụ phố Đăng, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), là chủ kênh Fanpage "Hà và Việt Nam".

Đào Quang Hà - chủ kênh Fanpage "Hà và Việt Nam" bị công an điều tra làm rõ hành vi lừa đảo tiền từ thiện. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào tháng 10-2025 tại Thanh Hóa và một số tỉnh, TP trên cả nước.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2025 đến tháng 10-2025, bị can Đoàn Quang Hà có tham gia một số hoạt động từ thiện, thiện nguyện. Ngày 12-10-2025, Đoàn Quang Hà đã kêu gọi mọi người quyên góp tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk thông qua Fanpage "Hà và Việt Nam".

Để làm rõ các nội dung liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án. Để được giải quyết, đề nghị liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ án là Nguyễn Văn Cường, thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa, số điện thoại 0904796889 để phối hợp làm việc.

Trước đó, cuối tháng 10-2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà để làm rõ hành vi "Chiếm đoạt tiền từ thiện" liên quan đến vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" mà cơ quan này đang điều tra.

Chủ kênh Fanpage "Hà và Việt Nam"

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Đào Quang Hà là chủ nhân của kênh Fanpage "Hà và Việt Nam" và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Sau khi xảy ra vụ việc xe của đoàn từ thiện va chạm giao thông với xe của một công dân người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đã đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Khi thấy có nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đồng đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền ủng hộ trị giá khoảng 83 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hà chỉ chuyển cho chủ xe hơn 43 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng, Hà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.