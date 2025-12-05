Vụ cháy quán bún ốc 4 người chết ở TP.HCM: Một phụ nữ mới xin vào làm 2 ngày thì gặp nạn tử vong

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) sáng 5/12 khiến 4 người tử vong đã khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong đã được xác định là: L.Q.A. (nữ, 35 tuổi); Đ.T.K.H. (nữ, 40 tuổi); Đ.K.L.(nữ, 7 tuổi) và H.N.K.N. (2 tuổi). Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn 2 nữ nạn nhân khác nhảy từ độ cao xuống đất, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đến hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Phía bên ngoài hiện trường, người thân của nạn nhân cũng có mặt.

Phía trên mặt tiền ngôi nhà xảy ra cháy được quây kín để thiết kế biển hiệu. (Ảnh: Di Anh)

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Lan, người thân của chị L.Q.A. buồn bã cho biết, cách đây vài ngày, chị A. từ Hà Nội vào TP.HCM xin làm việc tại quán bún ốc nói trên. Do mới vào làm, chưa thuê được nhà trọ nên chị xin ngủ lại quán. Không ngờ, người phụ nữ mới chỉ làm việc được 2 ngày thì gặp nạn, tử vong.

Thông tin khiến nhiều người đau lòng, thương xót cho các nạn nhân xấu số.

Trước đó, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy bắt phát ra từ quán bún ốc, nhanh chóng bùng lên, bao trùm căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có khoảng 10 người, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu, la hét thất thanh. Phát hiện sự việc, người dân sống gần hiện trường đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Hai cô gái đã mở cửa phía sau nhà rồi nhảy xuống thoát thân. (Ảnh: Người Lao Động)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 30 phút. Cảnh sát đã đưa 4 người bị ngạt khói ra ngoài để đi cấp cứu song 4 nạn nhân đều đã tử vong.

Bà Trần Thị Mỹ Lộc (58 tuổi, sống phía sau căn nhà bị cháy) cho biết, có 2 cô gái đã mở cửa phía sau nhà, ném gấu bông rồi nhảy xuống, bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

2 cô gái ném gấu bông xuống rồi nhảy. Hiện 2 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. (Ảnh: Người Lao Động)

Trên báo Dân trí cho biết thêm, theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xả ra tại một ngôi nhà nằm trong dãy có nhiều cửa hàng kinh doanh. Hiện trường vụ cháy chỉ cách Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) 3 căn nhà.

Căn nhà nơi xảy ra cháy được thiết kế dạng nhà ống lợp mái, có cửa cuốn, bên trong chứa nhiều đồ đạc phục vụ việc kinh doanh quán ăn, không có sân thượng. Mặt tiền ngôi nhà hướng ra đường Trần Hưng Đạo, phía sau là hẻm nhỏ. Căn nhà không có cửa ngách thông ra hẻm. Mặt tiền phía trên của ngôi nhà được quây kín để thiết kế biển hiệu cửa hàng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.