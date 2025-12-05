Cháy quán ăn ở TP.HCM lúc hơn 4h sáng, 4 người tử vong

Trước đó, hơn 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng lên tại căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin, lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức dập lửa và cứu người. Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang tiếp cận giải cứu những người mắc kẹt. Xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường đưa các nạn nhân ngạt khói đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong vụ cháy quán ăn ở phường Cầu Ông Lãnh, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn) đã tiếp nhận 6 nạn nhân. Trong đó, hiện tại ghi nhận có 4 ca tử vong (ngưng tim trước khi nhập viện do ngạt khói). Trong đó có 3 nữ và 1 nam.

Lực lượng cứu hoả tiếp cận hiện trường

Và 2 ca chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1, điều trị gồm: Trần Thị Thuỳ L. (sinh năm 2004) và Trần Thị Ngọc K. (sinh năm 2007).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.