Cháy nhà ở TP.HCM khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, Công an xã Vĩnh Lộc nhận được tin báo cháy nhà tại một địa chỉ nhà không số ở ấp 69, xã Vĩnh Lộc.

Vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm

Khi công an đến hiện trường, người dân đã tự dập tắt đám cháy và đưa 2 người đi cấp cứu. Hai người này là N.Đ.T. (43 tuổi) và N.T.P.A. (10 tuổi, hộ khẩu tỉnh Đắk Lắk).

Công an tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và đưa thêm 2 người đi cấp cứu là N.T.K.A. (34 tuổi) và N.N.T.X. (8 tuổi; là 2 mẹ con, hộ khẩu tỉnh Đắk Lắk). Riêng bé X. do vết thương quá nặng đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy

Hai nạn nhân N.Đ.T. và N.T.K.A. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy; nạn nhân N.T.P.A. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bước đầu xác định, diện tích cháy khoảng 2m2 trên tổng 96m2. Tài sản thiệt hại chưa ước tính thành tiền.

Lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các trường hợp bị thương và gia đình nạn nhân tử vong. Ban đầu, xã Vĩnh Lộc hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp bị thương và 10 triệu đồng đối với trường hợp tử vong.