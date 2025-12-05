Nước lũ bắt đầu rút, nhiều nơi ở Lâm Đồng vẫn bị cô lập

Sáng sớm 5/12, bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc ( Lâm Đồng ) cho biết nước lũ trên địa bàn xã bắt đầu rút sau khi dâng cao, gây ngập trên diện rộng tại đây.

Nhà dân tại phường Hàm Thắng bị nước ngập sâu. Ảnh: Người dân cung cấp

“ Đêm qua nước lũ lên cao. Địa phương đã di dời các hộ dân bị ngập sâu tới nơi an toàn. Hiện tại, nước rút dần và bà con bắt đầu dọn dẹp nhà cửa ”, bà Lệ cho hay.

Trong khi đó, tại phường Hàm Thắng, ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường cho biết tình hình ngập lụt tại đây còn khá nặng. Nhiều nơi ngập sâu và ngập trên diện rộng.

Nước bắt đầu rút nhưng nhiều nơi vẫn bị cô lập do ngập sâu. Ảnh: Người dân cung cấp

“ Từ tối qua, chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Lúc này, nước đã bắt đầu rút tuy nhiên tình trạng ngập vẫn diễn ra trên diện rộng, có nơi vẫn bị cô lập. Đợt ngập lụt này gây hư hại về tài sản của người dân rất nhiều. Đến thời điểm hiện tại, địa phương không có thiệt hại về người” , ông Hiền nói.

Trước đó, từ sáng 4/12, nước lũ cùng mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Lâm Đồng khiến giao thông, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, từ tối 4/12, nước lũ bắt đầu dâng tại các khu dân cư dọc đường Phú Long, quốc lộ 1 đoạn gần cầu Bến Lội và ven sông Phú Hài (xã Hàm Thuận Bắc) và các phường tại Phan Thiết (cũ).

Theo người dân, nước lũ dâng cao có nơi khoảng 2m khiến nhiều người lo lắng, cầu cứu. Ông Nguyễn Văn Hải (ở xã Hàm Thuận Bắc), cho biết nước lũ lên nhanh nên cả nhà ông chỉ biết leo lên tầng 2 để ở, toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị nước ngập sâu.

Trong khi đó, tại phường Hàm Thắng, nhiều nhà dân phải di tản hoặc trú nhờ những hộ dân có nhà cao tầng. Theo ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, đây là đợt ngập lụt lớn và rộng nhất từ trước tới nay.

“ Nước dâng lên nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập trong đêm, có nơi ngập rất sâu. Địa phương ghi nhận có khoảng 2.900 căn nhà bị ngập nặng. Thiệt hại tài sản trong dân nhiều. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn”, ông Hiền thông tin.

Theo đại diện hồ thủy lợi Sông Quao, lúc 21h30 ngày 4/12, hồ xả lũ 82 m³/s; một giờ sau giảm còn 45 m³/s. Lượng nước gây ngập tại hạ du Hàm Thắng – Phú Hài là "nước cuối" của đợt xả hôm qua. Thời gian tới nguồn nước xả sẽ giảm.

Ngày 4/12, mưa kéo dài gây ngập và sạt lở nhiều nơi ở Lâm Đồng. Toàn tỉnh có hàng ngàn nhà cửa bị ngập, 24 tàu cá chìm, 32 tàu đứt neo trôi ra cửa biển đã được vớt, hơn 3.300 ha nông nghiệp bị ngập.

Lực lượng chức năng ghi nhận hơn 16 điểm sạt lở, 4 cầu cống hư hỏng; nhiều tuyến đường ngập nước khiến giao thông, đi lại gặp nhiều khó khăn. Các đèo Mimosa, Prenn, D’ran và Gia Bắc bị sạt lở. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục.

Sáng 5/12, thông tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Thuận Bắc (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng), tất cả hơn 20 ôtô các loại mắc kẹt tại Km41 trên đèo Gia Bắc sau khi xảy ra sạt lở vào ngày 4/12 đã được giải cứu an toàn.