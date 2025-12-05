TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và BAC A BANK đóng góp vào Quỹ hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị bạo lực

Sắc cam của TH true mart và BAB - biểu tượng của hành động trong thời đại số

Thời đại số mang đến sự kết nối rộng mở nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện để các hành vi bạo lực nảy sinh trong môi trường trực tuyến: quấy rối, bôi nhọ, lừa đảo, bắt cóc,, lan truyền hình ảnh trái phép… Điều này khiến câu chuyện an toàn của phụ nữ và trẻ em gái trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2019), 63% phụ nữ Việt Nam từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực bởi chồng hoặc bạn tình trong đời. Con số ấy trở thành lời nhắc nhở xã hội rằng vấn đề bạo lực đối với phụ nữ chưa bao giờ là chuyện cũ, đặc biệt khi những hình thức tấn công online ngày càng tăng.

Trong tháng cao điểm truyền thông về bình đẳng giới (từ 10/11 đến 10/12/2025), sắc cam - màu biểu trưng toàn cầu của phong trào chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ do Liên Hợp Quốc khởi xướng - đã phủ kín nhiều cửa hàng TH true mart và điểm giao dịch BAC A BANK, tạo nên không gian truyền cảm hứng, nhấn mạnh thông điệp "tôn trọng - an toàn - bình đẳng" giữa thời đại số.

CBNV tại BAB - chi nhánh Đông Anh (Hà Nội) và Hà Nam (cũ) hào hứng check-in tại góc cam

Tại các cửa hàng TH true mart, những "góc cam" được thiết kế nổi bật nhanh chóng trở thành điểm dừng chân của khách hàng. Khung ảnh, bảng thông điệp, sản phẩm màu cam được bài trí hài hòa, thu hút người tiêu dùng chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội.

Hàng loạt lượt check-in đã tạo thành hiệu ứng truyền thông mạnh, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ - những người vừa sống trong môi trường số, vừa có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng.

Khách hàng chụp ảnh check-in cùng "góc cam" tại TH true mart

Bằng việc lan tỏa sắc cam trên cả không gian vật lý và không gian mạng, TH và BAB đang đưa thông điệp về bình đẳng giới đến gần hơn với công chúng trẻ - nhóm đối tượng dễ tiếp cận thông tin nhưng cũng dễ bị tổn thương trong môi trường online.

Từ truyền thông đến hành động: Mỗi sản phẩm màu cam là một đóng góp ý nghĩa

Không dừng lại ở việc lan tỏa sắc cam, TH và các đối tác khẳng định sự cam kết với chiến dịch "Tô cam 2025" bằng những hành động cụ thể. Trong thời gian diễn ra chương trình, tại 45 cửa hàng TH true mart được lựa chọn, mỗi sản phẩm màu cam được khách hàng mua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH sẽ đóng góp 630 đồng vào Quỹ hỗ trợ sinh kế dành cho phụ nữ là nạn nhân của bạo lực.

Con số "630 đồng" mang tính biểu tượng sâu sắc: nhắc lại tỷ lệ 63% phụ nữ Việt từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong đời. Thông qua việc chuyển hóa con số ấy thành hành động hỗ trợ kinh tế, TH muốn nhấn mạnh rằng, hỗ trợ phụ nữ để họ trở nên độc lập hơn, tự chủ hơn, đặc biệt là về mặt tài chính có thể là chìa khóa giúp họ thoát khỏi bạo lực và nâng cao vai trò trong gia đình, cộng đồng.

Đồng hành cùng TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, BAC A BANK triển khai sản phẩm tiết kiệm "Người xây tổ ấm". Với mỗi sổ tiết kiệm được khách hàng mở mới trong khuôn khổ chiến dịch, ngân hàng sẽ đóng góp 63.000 đồng vào Quỹ hỗ trợ sinh kế. Việc giữ nguyên ngôn ngữ con số "63" tạo nên sự thống nhất, đồng thời giúp thông điệp chiến dịch dễ nhớ, dễ lan tỏa trên mạng xã hội.

Hỗ trợ sinh kế được coi là giải pháp bền vững nhất, giúp phụ nữ bị bạo lực có cơ hội làm chủ cuộc sống. Khi họ có thu nhập ổn định, họ có thể tự tin rời bỏ những mối quan hệ độc hại và tạo dựng một môi trường an toàn hơn cho mình và con cái.

Sắc cam của TH true mart, các thông điệp trên nền tảng số và những khoản đóng góp thực chất từ TH, BAB và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cùng với việc tiếp cận các vấn đề cộng đồng trong thời đại số một cách sáng tạo, nhân văn, nhất quán và kiên định - đã thể hiện cam kết và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

CBNV tại Bắc Á Bank - chi nhánh Huế check-in và lan tỏa sắc cam lên mạng xã hội

Khi mỗi tấm ảnh check-in lan tỏa trên mạng, mỗi sản phẩm màu cam được lựa chọn hay mỗi sổ tiết kiệm được mở đều góp phần hỗ trợ phụ nữ tái thiết cuộc sống, sắc cam trở thành màu của hy vọng và hành động. Đó là hy vọng về một Việt Nam, nơi phụ nữ và trẻ em gái được sống an toàn hơn, bình đẳng hơn, và được trao quyền đầy đủ trong kỷ nguyên số.