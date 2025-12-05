Bộ Công an ngày 4/12 cho biết Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy nã Bùi Thu Huyền (sinh năm 1992) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 27/11/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định truy nã toàn quốc số B19760 đối với bị can Bùi Thu Huyền.

Theo thông tin trên trang thông tin truy nã Bộ Công an, đối tượng Huyền có hộ khẩu thường trú theo địa chỉ trước khi sáp nhập tại thôn An Thịnh, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Bùi Thu Huyền bị cáo buộc đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Công an yêu cầu đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo quy định, bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, người dân cần báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết.