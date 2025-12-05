Đột kích sới bạc trong rừng, 14 đối tượng ‘có số má’ bị bắt giữ

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong rừng.

Qua nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa hoạt động lưu động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại, phương tiện di chuyển, địa điểm tổ chức đánh bạc, hoạt động chủ yếu tại khu vực rừng núi hiểm trở, cách xa dân cư, mỗi canh bạc đều được các đối tượng tổ chức chỉ từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ để tránh bị phát hiện.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhiều đối tượng mang tiền án, tiền sự về nhiều tội danh như: Trần Thị Châu (SN 1971, trú xã Quế Phong, có 3 tiền án, tiền sự về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”), Lương Bá Hiếu (SN 1964, trú xã Thông Thụ, có 2 tiền sự về tội “Đánh bạc”), Võ Thị Liệu (SN 1960, trú xã Quế Phong, có 2 tiền sự về tội “Đánh bạc”), Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, trú xã Thông Thụ, có 1 tiền sự về tội “Đánh bạc”), Trần Thị Châu (SN 1966, trú xã Châu Tiến, có 1 tiền sự về tội “Đánh bạc”), Hồ Quang Vũ (SN 1982, trú xã Quế Phong, có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”), Sầm Thị Hoa (SN 1971, trú xã Quế Phong, có 1 tiền sự về tội “Đánh bạc”)…

Nhờ tổ chức kín kẽ, sới bạc đã thu hút hàng chục con bạc từ nhiều địa phương, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Công an lấy lời khai một đối tượng.

Sau một thời gian theo dõi, chiều 23/11, tại khu vực đồi keo thuộc bản Đồng Mới, xã Thông Thụ, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Thông Thụ và Công an xã Quế Phong bắt quả tang nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Một số đối tượng lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở để bỏ trốn vào rừng.

Đến ngày 3/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ tất cả 14 đối tượng. Cảnh sát thu giữ tang vật hơn 65 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động và các đồ vật khác có liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.