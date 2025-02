Ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết Ất Tỵ), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Bình Tân bắt quả tang nhóm 11 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống ở xã Tân An Thạnh. Cơ quan Công an đã tạm giữ số tiền gần 60 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.