Hà Nội: Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ có ‘bàn tay’ của tổ chức tội phạm nước ngoài

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Đồng thời thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng, 91 tài khoản ngân hàng qua kiểm tra sơ bộ xác định số dư 4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây này là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, người Việt Nam, gốc Trung Quốc).

Trước đó, Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa Du lịch trường Đại học Đài Bắc (TP Đài Bắc). Trong thời gian này, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam. Sau đó, các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học hỏi cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đánh bạc.

Đến năm 2012 Viễn trở về Việt Nam làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch và kết hôn với Lê Thị Chinh (sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).

Sau thời gian dài, khoảng tháng 7/2024, các đối tượng bắt đầu hoạt động phạm tội và thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc. Viễn được đối tượng chủ mưu là người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng/ tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/ nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận. Trung bình, Viễn nhận được khoảng 70 triệu đồng/ tháng.

Tiếp đó, Viễn cùng vợ thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và thu mua điện thoại, máy tính, camera… tuyển nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/ người/ tháng.

Sau khi chuẩn bị xong địa điểm hoạt động, nhóm đối tượng người nước ngoài trực tiếp sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm (mỗi nhóm 2 ca, hoạt động 24/24) và hướng dẫn thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, từ cuối tháng 9 - 12/2024, vợ chồng Viễn đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng… thực hiện quét sinh trắc học chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc xuyên quốc gia . Đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, 18 đối tượng bị bắt giữ là một nhánh quan trọng trong đường dây và có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng xuyên quốc gia, với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, thủ đoạn phạm tội của đường dây này hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài chia ra nhiều khâu và hoạt động ở các quốc gia khác nhau. Để xoá dấu vết, các đối tượng còn đặt nhiều máy chủ kết nối mạng và thao tác từ nước ngoài để tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua các tài khoản trung gian.

Tại Việt Nam, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng và ngôi nhà được nhóm người này thuê luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày. Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 của Công an TP Hà Nội, Công an quận Hà Đông đã tăng cường bám sát địa bàn, chủ động công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng. Qua đó, các trinh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị tăng cường sự vào cuộc của phòng nghiệp vụ để phối hợp đấu tranh, triệt phá.