Bắt tạm giam Tổng Giám đốc "xinh đẹp - tài năng" Nguyễn Thị Cẩm My và chồng

Các đối tượng gồm: Bùi Minh Chánh (43 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi) cùng trú tại TP.Hồ Chí Minh là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định và Công ty cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA có địa chỉ tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, tỉnh Long An, cùng 2 kế toán Công ty là Võ Thị Hồng Nhung (33 tuổi) và Nguyễn Dương Thịnh (36 tuổi) đều trú tại tỉnh Bình Định.

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm My khai nhận hành vi sản xuất phân bón giả (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận nói chung xuất hiện tình trạng sản xuất phân bón giả nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng của người nông dân nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau gần 1 năm tích cực vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định loại phân bón giả mang nhãn hiệu NPK được sản xuất tại Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định và Công ty cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA có địa chỉ tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, tỉnh Long An, do vợ chồng Bùi Minh Chánh và Nguyễn Thị Cẩm My làm Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, vợ chồng Chánh, My còn đứng ra thành lập 7 công ty thành viên nhằm thuận tiện cho việc quảng cáo, buôn bán nhiều mặt hàng sản phẩm phân bón ra thị trường ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hai vợ chồng này khai nhận, trong quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất phân bón, do giá nguyên liệu kali tăng cao, khan hiếm vì phải nhập khẩu từ nước ngoài, để giảm chi phí sản xuất phân, cạnh tranh giá bán trên thị trường và tăng thêm lợi nhuận nên vợ chồng My đã ban hành công thức sản xuất phân bón cụ thể đối với từng mã sản phẩm phân bón NPK.

Trong đó, có những loại phân bón NPK có hàm lượng Kali thấp và những loại phân bón NPK không có hàm lượng kali. Từ đó chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của Công ty là Nhung và Thịnh triển khai thực hiện.

Lực lượng chức năng khám xét, thu giữ hàng ngàn bao phân giả tại 2 công ty (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Khám xét khẩn cấp trụ sở và kho sản xuất của 2 công ty do vợ chồng My làm Tổng Giám đốc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ 10.264 bao ghi nhãn hiệu bên ngoài là các loại phân bón NPK khác nhau với tổng trọng lượng hơn 513 tấn, hơn 4.000 tấn nguyên liệu sản xuất phân bón cùng nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách có liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, các Tổ chuyên án đã tiến hành làm việc với 32 đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, tạm giữ 848,3 tấn các sản phẩm phân bón mà Công ty Nam Dương và Công ty Hoa Kỳ - VINA đã sản xuất bán ra thị trường.

Kết quả giám định toàn bộ số lượng phân bón thu giữ được là phân bón giả.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

"Cơ ngơi" của vợ chồng bà Nguyễn Thị Cẩm My và ông Bùi Minh Chánh ở tỉnh Long An (Ảnh: Báo Thanh tra).