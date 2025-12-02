Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trên cầu Rạch Miễu.

Khoảng 14h30 ngày 2/12, ô tô 5 chỗ biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp chạy trên quốc lộ 60 hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long. Khi đến đoạn giữa cầu Rạch Miễu (thuộc phường Thới Sơn, Đồng Tháp), tài xế phát hiện khói cuồn cuộn bốc lên trong khoang xe nên tấp xe vào lề cầu để kiểm tra.

Ô tô 5 chỗ bốc cháy trên cầu Rạch Miễu.

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ phần đầu xe, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Giao thông qua khu vực này ùn ứ kéo dài.

Lúc này, tài xế, lực lượng chức năng địa phương đã dùng bình chữa cháy mini tiếp cận hiện trường nhưng lửa quá lớn, không thể khống chế.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều xe chữa cháy đến phối hợp với đơn vị quản lý cầu Rạch Miễu phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và dập lửa.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Ô tô bị lửa thiêu rụi buồng lái, capo.

Chiếc xe cháy trơ khung phần đầu.

Trước đó, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm.

Cụ thể, khoảng 2h40 ngày 24/11, xe giường nằm do tài xế 38 tuổi, quê Cà Mau cầm lái chở nhiều hành khách chạy trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng đi từ miền Tây về TP.HCM.

Khi xe đi qua đoạn thuộc địa bàn phường Khánh Hậu giáp ranh phường Long An, tỉnh Tây Ninh thì tài xế phát hiện phần sau xe có khói bốc lên nên nhanh chóng dừng xe vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Không lâu sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lúc này hành khách trên xe nhanh chóng rời khỏi xe.

Tiếp đó ngọn lửa bùng phát mạnh kèm theo cột khói cuồn cuộn bốc cao và bao trùm cả chiếc xe. Tài xế phối hợp người dân dùng bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo cháy, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ cùng người dân để dập tắt ngọn lửa.

Khoảng 30 phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế dập tắt nhưng chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi.