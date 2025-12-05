Giám đốc Nguyễn Bình Định lãnh án chung thân

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 4/12, bị cáo Nguyễn Bình Định (42 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh, cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại DKD) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án là vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H. (ngụ Hà Nội), được xác định là người thân của bạn gái Định. Tổng số tiền Định đã chiếm đoạt của vợ chồng ông H. lên tới 78 tỉ đồng.

Báo An ninh Thủ đô dẫn từ cáo trạng cho biết, tháng 4/2022, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H. (ở Hà Nội) đến tìm hiểu căn hộ tại dự án Vinhomes Ocean Park Hưng Yên. Tại đây, vợ chồng ông H. gặp bà Nguyễn Thị Hoài Oanh (sinh năm 1972), môi giới bất động sản.

Bị cáo Nguyễn Bình Định bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Sau khi trao đổi, vợ chồng ông H. giao cho bà Oanh hơn 24,2 tỷ đồng để tìm mua 2 căn hộ. Do bà Oanh không tìm được căn hộ như đã thỏa thuận, nên bà này giới thiệu vợ chồng ông H. gặp Định. Thời điểm này, Định chưa sở hữu căn hộ nào tại dự án Vinhomes Ocean Park Hưng Yên.

Tuy nhiên, khi bà Oanh giới thiệu vợ chồng ông H., Định khẳng định có khả năng giúp họ ký được hợp đồng mua căn hộ. Do tin tưởng, vợ chồng ông H. yêu cầu bà Oanh chuyển tiền sang cho Định.

Ngày 26/5/2022, bà Oanh đã chuyển khoản 26 tỷ đồng (trong đó có tiền vay cá nhân của bà Oanh với Định) sang cho bị cáo. Nhận tiền nhưng Định không thực hiện như cam kết và sử dụng trả nợ, đánh bạc online, chi tiêu cá nhân hết. Sau đó, bị cáo tiếp tục yêu cầu vợ chồng ông H. phải nộp thêm 14,6 tỷ đồng để mua 2 căn hộ trên...

Cơ quan tố tụng xác định, tổng cộng bị cáo đã nhận của vợ chồng ông H. hơn 33,7 tỷ đồng. Đến ngày 24/6/2022, do nhiều lần nhận tiền nhưng chưa mua được căn hộ nên Định đại diện Công ty DKD ký hợp đồng góp vốn với vợ chồng ông H. Việc này nhằm mục đích để ông H. tin tưởng, không đòi lại tiền.

Đến tháng 8/2022, vợ chồng ông H. nhiều lần hỏi, Định nói dối đã dùng tiền để đặt mua căn hộ. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản khu vực đó không tốt nên Định sẽ giúp họ bán 2 căn hộ đã mua lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.

Định tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc Công ty DKD đang đầu tư vào 2 dự án khác ở Hà Nộ có khả năng sinh lời cao là dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở thế giới Hoàng Gia và dự án Khu giãn dân Trùng Quán.

Bị cáo cho vợ chồng ông H. xem một số giấy tờ, hồ sơ giới thiệu về dự án nhà ở thế giới Hoàng Gia. Thực tế, Công ty DKD không ký kết hợp đồng với chủ đầu tư dự án này và cũng không được ủy quyền bán căn hộ. Định không nói rõ với bị hại cụ thể đầu tư mua bao nhiêu căn hộ, giá mua.

Thời điểm này, Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột bị hại. Do đó, phía bị hại càng tin tưởng, chuyển tiền theo yêu cầu của bị cáo. Theo đó, từ ngày 5/8/2022 đến ngày 17/12/2022, ông H. chuyển cho Định hơn 44,9 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát xác định, bị cáo nhận tổng cộng 78 tỷ đồng của vợ chồng ông H. Số tiền này bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc online hết. Đến giữa năm 2023, vợ chồng ông H. phát hiện bị cáo đưa ra thông tin dự án không có thật nên đòi lại tiền. Định không trả và bỏ trốn đến 19/8/2024 thì bị bắt giữ khẩn cấp.

Cáo trạng còn thể hiện Định đã nhận hơn 26,6 tỷ đồng của vợ chồng ông H. liên quan đến việc vay mượn cá nhân và đầu tư khác...