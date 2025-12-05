Thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Duy

‎Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy (sinh năm 1988, trú tại phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) là thuyền trưởng tàu cá KG-90752-TS để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Điều tra viên tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy (Ảnh: Công an An Giang).

Qua điều tra xác định, Nguyễn Thanh Duy cùng với 3 ngư phủ khác đã bàn bạc, thống nhất sẽ điều khiển tàu sang vùng biển Thái Lan để đánh bắt hải sản.

Tháng 1/2024, sau khi trình Trạm Biên phòng Kênh dài (xã Tây Yên, tỉnh An Giang), Duy chỉ đạo ngư phủ tháo thiết bị giám sát hành trình đưa cho một người tên Phúc (chưa xác định nhân thân) đang đánh bắt tại vùng biển An Giang.

Sau khi gửi thiết bị cho Phúc, Duy tiếp tục điều khiển tàu đến vùng biển Thái Lan đánh bắt (cách đất liền tỉnh Songkhla, Thái Lan khoảng 5 hải lý).

Đến ngày 17/01/2024, Hải quân Thái Lan tuần tra phát hiện lập biên bản bắt giữ Duy cùng 3 ngư phủ, đến tháng 9/2024 được trao trả về Việt Nam.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.