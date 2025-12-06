Tài khoản bất ngờ nhận được 9.999.999 đồng, người đàn ông đến công an trình báo

Ngày 6/12, Công an xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp xác minh, trả lại số tiền cho người chuyển nhầm tài khoản.

Trước đó, vào sáng 5/12, khi kiểm tra tài khoản, ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1970, thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng) bất ngờ thấy xuất hiện khoản tiền 9.999.999 đồng chuyển đến từ một người không quen biết.

Lúc này người đàn ông lập tức tìm đến Công an xã Kỳ Thượng để thông báo, với mong muốn số tiền được trao trả đúng chủ.

Anh Nguyễn Văn Lợi đến Công an xã nhờ tìm chủ nhân số tiền 9.999.999 đồng.

Từ thông tin anh Lợi cung cấp, công an xã nhanh chóng xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh Nguyễn Đình Mỹ (SN 1989, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An).

Sau khi xác minh được chủ tài khoản chuyển nhầm, đến chiều cùng ngày, tại trụ sở công an xã, ông Lợi đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho anh Mỹ qua tài khoản ngân hàng.

Nhận lại số tiền, anh Mỹ bày tỏ lòng cảm ơn đến Công an xã Kỳ Thượng và ông Lợi khi đã nhanh chóng xác minh, trả lại tiền chuyển nhầm chỉ sau vài giờ..