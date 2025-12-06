Sự thật đằng sau những cuộc gọi “nháy máy 1 giây” từ các đầu số 022, 024, 059

Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã phát đi cảnh báo về những "cuộc gọi nháy máy 1 giây". Đây là thủ đoạn lợi dung tâm lý tò mò và thiếu cảnh giác của người dân hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các cuộc gọi nêu trên có dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo. Các đối tượng dùng số lạ, thường có đầu số quốc tế (ví dụ như 022xxx, 024xxx, 059xxx…), hoặc dịch vụ tính phí cao, khiến người dân tò mò gọi lại để trừ cước phí hoặc thu thập dữ liệu.

Không dừng lại ở đó, một số đối tượng tiếp tục gửi tin nhắn chứa đường link giả mạo ngân hàng, cơ quan công an, nhà mạng… nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của nạn nhân. Những đường link này thường dẫn tới trang web có giao diện giống trang chính thức, dụ người dùng nhập tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP.

Một chiêu thức nữa mà các đối tượng thường áp dụng là kiểm tra xem số điện thoại có người sử dụng hay không. Nếu người dùng tò mò gọi lại hoặc tương tác, số điện thoại sẽ bị đưa vào danh sách mục tiêu để phục vụ các chiến dịch lừa đảo, spam quảng cáo hoặc các cuộc tấn công giả danh sau này.

Các đối tượng thường sử dụng công nghệ ẩn danh, liên tục thay đổi đầu số để tránh bị phát hiện. Việc đổi số nhanh và không thể truy hồi khiến nhiều người khó nhận diện, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc cảnh báo và chặn lọc kịp thời.

Những việc cần làm để không rơi vào bẫy cuộc gọi lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, những người dễ bị thủ đoạn lừa đảo nhắm đến là người cao tuổi hoặc người ít sử dụng công nghệ, dễ tin tưởng và tò mò gọi lại số lạ.

Ngoài ra còn có học sinh, sinh viên - thường xuyên dùng điện thoại nhưng lại ít kinh nghiệm nhận diện thủ đoạn lừa đảo; người kinh doanh, bán hàng online - hay nhận cuộc gọi từ khách hàng lạ nên dễ bị nhầm lẫn.

Hoặc những người chia sẻ số điện thoại công khai trên mạng xã hội, dễ bị thu thập thông tin và đưa vào danh sách mục tiêu.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo rằng, khi nhận được "cuộc gọi nháy máy 1 giây", người dân tuyệt đối không gọi lại các số lạ, đặc biệt là đầu số quốc tế hoặc số không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, không truy cập đường link, không cài ứng dụng, không cung cấp mã OTP hoặc thông tin cá nhân qua điện thoại.

Khi phát hiện số điện thoại nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc tổng đài hỗ trợ chống lừa đảo để xử lý kịp thời.