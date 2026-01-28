Không ít người sẵn sàng chi rất nhiều cho các loại serum đắt đỏ hay dầu gội thảo dược cao cấp, đến salon hàng tuần nhưng vẫn rụng tóc đầy sàn nhà sau mỗi lần chải. Thực tế, bí mật của một mái tóc dày, khỏe không chỉ nằm ở những gì bạn dùng bên ngoài. Nó còn phụ thuộc rất lớn vào những thứ bạn nạp vào cơ thể.

Ảnh minh họa

Có những món ăn là sở thích của nhiều người nhưng lại chính là "kẻ thù" tiêu diệt nang tóc từ bên trong, khiến tóc mỏng dần và da đầu lộ rõ chỉ sau một thời gian ngắn. Không muốn tóc rụng "lả tả", còn trẻ mà đã hói thì đừng ăn 5 món dưới đây vô tội vạ:

1. Tinh bột tinh chế.

Các loại bánh mì trắng, bánh quy và bánh ngọt vốn là món ăn nhẹ quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nguy cơ gây rụng tóc rất cao. Bởi khi tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng mức viêm nhiễm toàn thân. Điều này làm rối loạn chu kỳ phát triển của tóc, khiến các nang tóc bị suy yếu và rụng sớm hơn bình thường.

Ảnh minh họa

Thay vì các loại tinh bột rỗng, bạn nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt để cung cấp đủ vitamin nhóm B và các khoáng chất cần thiết giúp chân tóc bám chắc hơn.

2. Các món chiên rán

Những món ăn ngập trong dầu mỡ và nhiệt độ cao là nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa và omega-6 dồi dào nhưng lại cực kỳ thiếu hụt dinh dưỡng cho tóc.

Việc ăn đồ chiên rán quá thường xuyên gây ra tình trạng stress oxy hóa và làm bít tắc các lỗ chân lông trên da đầu thông qua việc kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Khi môi trường da đầu quá nhiều dầu, nang tóc sẽ bị "ngạt thở", dẫn đến tình trạng rụng tóc lả tả. Để bảo vệ tóc, hãy hạn chế tối đa các món chiên xào và thay bằng phương pháp hấp hoặc luộc.

3. Cá chứa nhiều thủy ngân

Cá ngừ, cá thu vua hay các loại cá lớn ở tầng sâu tuy ngon thường tích tụ một lượng thủy ngân không nhỏ trong cơ thể. Vì vậy cần kiểm soát lượng ăn.

Ảnh minh họa

Nếu bạn ăn những loại cá này quá thường xuyên, nồng độ thủy ngân trong máu tăng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tổng hợp protein cấu tạo nên sợi tóc. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nạp quá nhiều thủy ngân là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến rụng tóc đột ngột ở cả nam và nữ. Bạn chỉ nên ăn các loại cá này khoảng 1 đến 2 lần mỗi tuần để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

4. Thịt đỏ

Mặc dù chứa nhiều đạm nhưng thịt đỏ cũng là nguyên nhân gây ra sự hoạt động quá mức của các tuyến dầu dưới da đầu. Khi tuyến bã nhờn hoạt động quá công suất, nó không chỉ gây mụn mà còn làm suy yếu sự liên kết của chân tóc. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng hấp thụ sắt và kẽm, những yếu tố then chốt để tóc mọc dài và dày.

Lời khuyên của chuyên gia là nên cân đối giữa thịt đỏ và các nguồn đạm trắng như cá hoặc gia cầm. WHO khuyến cáo nên ăn tối đa 350 đến 500g thịt đỏ mỗi tuần.

5. Đồ uống có đường

Các loại nước ngọt có ga hay trà sữa khi dùng quá độ không chỉ tàn phá vóc dáng mà còn là khắc tinh của mái tóc. Đường làm tăng đột biến nồng độ insulin trong máu, gây cản trở quá trình lưu thông máu đến các nang tóc ở đỉnh đầu. Khi không nhận đủ máu và oxy, tóc sẽ trở nên khô xơ và dễ đứt gãy.

Ảnh minh họa

Thậm chí, các loại nước ngọt ăn kiêng chứa chất tạo ngọt nhân tạo cũng không hề an toàn. Vì chúng làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, khiến cơ thể khó hấp thụ các dưỡng chất như axit folic để nuôi tóc. Bạn nên giới hạn lượng đường bổ sung dưới 25g mỗi ngày để giữ gìn mái tóc và sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Times Of India, Mirror