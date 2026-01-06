Bắt gặp Nhã Phương cận ngày lâm bồn, thái độ khi khán giả xin chụp ảnh như thế nào?

Những ngày cận kề thời điểm sinh nở, Nhã Phương và Trường Giang bất ngờ được bắt gặp xuất hiện cùng gia đình tại Núi Bà Đen. Khoảnh khắc đời thường của cặp vợ chồng đình đám nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, không chỉ bởi diện mạo của Nhã Phương khi bụng bầu đã khá rõ, mà còn bởi cách cả hai ứng xử trước sự yêu mến của người hâm mộ.

Trong loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Nhã Phương diện trang phục rộng rãi, thần thái nhẹ nhàng, rạng rỡ đúng chuẩn mẹ bầu. Trường Giang luôn ở cạnh, chủ động hỗ trợ và chăm sóc vợ trong suốt chuyến đi. Đáng chú ý, khi được nhiều netizen nhận ra và xin chụp ảnh cùng, cả hai đều giữ thái độ thoải mái, thân thiện, không hề né tránh hay tỏ ra mệt mỏi. Sự gần gũi, dễ thương của cặp đôi khiến nhiều khán giả không khỏi thiện cảm.

Trường Giang - Nhã Phương được khán giả bắt gặp khi đi Núi Bà Đen. Ảnh: Facebook

"Mười Khó" thân thiện chụp ảnh cùng khán giả khi được họ nhận ra. Ảnh: Facebook

Nhã Phương thần thái nhẹ nhàng, gần gũi khi chụp ảnh cùng khán giả. Ảnh: Facebook

Vợ chồng Trường Giang hành hương đầu năm, cầu bình an và sức khoẻ. Ảnh: Facebook

Sau khi bén duyên qua bộ phim 49 ngày, Trường Giang và Nhã Phương nên duyên vợ chồng vào hồi tháng 9/2018 sau khoảng thời gian dài hẹn hò. Bên cạnh sự nghiệp thì công chúng còn dành sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của cả hai. Đôi vợ chồng hot nhất nhì Vbiz đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 nhưng hơn nửa năm sau mới công khai dung mạo bé với công chúng. Đến tháng 10/2023, đôi vợ chồng sinh nhóc tỳ thứ 2. Vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương thông báo tin vui gia đình chuẩn bị chào đón thành viên thứ 3.

Trường Giang - Nhã Phương thông báo sắp đón em bé thứ 3 nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới vừa qua. Ảnh: FBNV

Cách đây ít ngày, trên sóng livestream, nữ diễn viên Nhã Phương mới đây đã chia sẻ về chuyện mang thai với khán giả. Cô hiện đang ở những tuần cuối của thai kỳ và tăng khoảng 11 kg. Nữ diễn viên thừa nhận ngoại hình có sự thay đổi đáng kể do nội tiết tố, đặc biệt là tình trạng nám da và nghén nặng trong những tháng đầu.

Cô cho hay: "3 tuần nữa là tôi sanh, trước Tết. Bầu bé thứ 3 thay đổi nhiều thứ lắm, đặc biệt là nội tiết tố của tôi. Những tháng đầu tiên vừa nghén, bị nám. Những ngày cuối thì mới sáng vùng da lên. Bị nám này là cơ địa, từ từ rồi cũng sẽ hết nhưng mà sinh em bé xong thì mình làm được nhiều cái lắm".

Nhã Phương cho biết cô không quá lo lắng trước chuyện sinh nở và sẵn sàng đón thêm thành viên mới. Nữ diễn viên chia sẻ Trường Giang là người thích gia đình đông con.Tuy nhiên cô vẫn thận trọng cân nhắc, mong muốn có đủ thời gian để đồng hành, chăm sóc và cùng các con trưởng thành một cách trọn vẹn nhất.

Nữ diễn viên nói: "Ba thích đông con. Như Phương không có ngại sinh. Hành trình sinh với Phương không ngại, ngại duy nhất là hành trình có đủ thời gian để đồng hành với con lớn lên không".