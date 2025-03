Báo Mỹ nhận xét đây là loại rau tốt nhất thế giới, Việt Nam trồng nhiều nơi, lãi gấp 3 lần rau khác

Rau là một phần không thể thiếu trong một chế độ ăn uống lành mạnh. Rau có lượng calo thấp nhưng nhiều chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin, khoáng chất và chất xơ. Chúng cũng chứa nhiều hợp chất hóa học tự nhiên được gọi là chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, theo chuyên trang y tế Mỹ Web MD.

Các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên ăn nhiều khẩu phần rau mỗi ngày. Nghiên cứu cho thấy ăn một chế độ ăn cân bằng giàu thực phẩm từ thực vật là một trong những cách tốt nhất để tăng cường sức khỏe.

Loại rau tốt nhất thế giới

Mặc dù mỗi loại rau đều cung cấp những dưỡng chất nhất định, có một số loại rau giàu dinh dưỡng hơn loại khác. Tháng 2 vừa qua, báo Today của Mỹ đăng tải danh sách 18 loại rau tốt nhất cho sức khỏe, trong đó có nhiều loại rau quen thuộc với người Việt như hành tây, súp lơ trắng, củ dền, ớt chuông, cà rốt…

Đứng ở vị trí số 1 là loại rau được đánh giá là có hồ sơ dinh dưỡng ấn tượng và nhiều lợi ích sức khỏe – đó chính là cải bó xôi.

Cải bó xôi được đánh giá là rau tốt nhất thế giới.

Cải bó xôi (hay còn gọi là rau bina, rau chân vịt) là một loài thực vật có hoa thuộc họ Dền (Amaranthaceae), có nguồn gốc ở miền Trung và Tây Nam Á.­­­

Theo thông tin trên Today, cải bó xôi được coi là một trong những loại rau lành mạnh nhất nhờ vào thành phần dinh dưỡng ấn tượng và nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, cải bó xôi giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và tiểu đường loại 2. Chất chống oxy hóa có trong cải bó xôi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe mắt và có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, nguyên nhân chính gây mất thị lực ở người lớn tuổi. Ngoài ra, loại rau này còn giàu folate, vitamin A, K và C, khiến nó trở thành ‘siêu anh hùng dinh dưỡng’.

Món cải bó xôi xào tỏi vừa ngon, dễ làm lại bổ dưỡng.

Cải bó xôi dường như cũng có lợi cho sức khỏe não bộ và quá trình lão hóa. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ hơn một cốc rau lá xanh như cải bó xôi mỗi ngày có khả năng nhận thức tương đương với những người trẻ hơn 11 tuổi.

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Samantha Cassetty nhận định: “Tôi thấy cải bó xôi là một trong những loại thực phẩm dễ cho vào bữa ăn nhất. Chúng nên được dùng trong các món sinh tố, súp, mì ống và các món trứng”.

Cải bó xôi ở Việt Nam

Cải bó xôi là loại cây trồng có khả năng chịu lạnh tốt, thích hợp với khí hậu ôn đới mát mẻ. Do đó, tại Việt Nam, cải bó xôi được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt và các tỉnh miền núi phía Bắc, theo báo Sức khỏe và Đời sống.

Ngoài ra, cải bó xôi còn được trồng ở Quảng Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, theo thông tin trên báo Dân Việt và một số báo địa phương.

Rau cải bó xôi tại Nghệ An. Ảnh: Việt Hùng/Báo Nghệ An.

Tại Thanh Hóa, mô hình trồng cải bó xôi theo hình thức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Báo Thanh Hóa đưa tin năm 2023 rằng mô hình trên được áp dụng tại HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc (Hậu Lộc – Thanh Hóa), liên kết với với Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình).

Chị Đoàn Thị Năm, tại Phú Lộc, cho biết: "Trong vụ đông 2022-2023, gia đình tôi đã đầu tư trồng 2 sào rau cải bó xôi theo hình thức liên kết để cung cấp sản phẩm cho Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Trong quá trình chăm sóc ruộng rau, tôi đã tuân thủ những hướng dẫn kỹ thuật của công ty cho nên rau cải sinh trưởng phát triển tốt. Cải bó xôi ưa ánh sáng nhẹ, dễ chăm sóc, khi cây có 5 - 7 lá đã trưởng thành thì có thể thu hoạch”.

Người dân xã Phú Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) nhập cải bó xôi cho Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) theo hợp đồng liên kết sản xuất. (Ảnh: Lê Hợi/Báo Thanh Hóa).

Chị Năm cho biết cải bó xôi là giống rau phát triển rất nhanh, ít sâu bệnh hại, rau tương đối dễ trồng, ưa ẩm và chi phí đầu tư ban đầu thấp. Mỗi vụ rau có thời gian sinh trưởng 45 ngày từ khi trồng đến khi thu hoạch, do chăm sóc tốt nên rau cho năng suất đạt 1,5 tấn/sào/vụ. Với giá thu mua hiện tại của công ty, mỗi sào cho lợi nhuận hơn 3 triệu đồng/vụ, cao gấp 2 - 3 lần so với trồng rau màu khác, theo chị Năm.

Ông Hoàng Văn Toàn, giám đốc HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc, cho biết HTX liên kết trồng 20 ha rau cải bó xôi với gần 200 hộ tham gia, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Hiện có 3 giống cải bó xôi là cải cao sản hay còn gọi là cải F1, cải chịu lạnh và cải chịu nhiệt nên trồng được quanh năm. Do cải bó xôi có thời gian sinh trưởng ngắn, mỗi năm người dân có thể trồng được 4 vụ, nên lợi nhuận cho 1 ha trồng cải bó xôi đạt gần 300 triệu/năm, báo Thanh Hóa đưa tin.

Chị Bùi Thị Thìn ở xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) thu hoạch cải bó xôi. Ảnh: Việt Hùng/Báo Nghệ An.

Còn tại Nghệ An, từ năm 2017, người dân xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) đã trồng thí điểm một số diện tích rau cải bó xôi, báo Nghệ An đưa tin. Sau thu hoạch, giống rau cải này cho bà con nguồn thu nhập "khủng". Ông Hồ Đức Nhật, một hộ trồng cải bó xôi, cho biết mặc dù chỉ trồng thí điểm 36 m2 ở mỗi hộ gia đình, nhưng khi thu hoạch lại cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần so với trồng rau khác.