4 loại hải sản người Việt thích mê dễ là "ổ ký sinh trùng", nhất là cái số 1

Làm sao để ăn hải sản an toàn?

Hải sản là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng nếu không được chế biến đúng cách, chúng có thể trở thành “ổ bệnh” gây hại cho sức khỏe. Hãy nhớ một số lưu ý như:

- Tránh ăn sống hoặc tái các loại hải sản có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cao như cá hồi, sò điệp, mực.

- Nấu chín kỹ hải sản, hoặc ít nhất là trên 60 độ C để tiêu diệt ký sinh trùng.

- Nếu muốn ăn sashimi hoặc sushi, hãy chọn hải sản đã được cấp đông sâu ít nhất -20 độ C trong 7 ngày.

- Mua hải sản từ nguồn uy tín, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Làm sạch kỹ hải sản trước khi chế biến, đặc biệt là những loại có vỏ như sò, hàu...