Bạn trẻ Sài Gòn ‘mê mẩn’ không gian cà phê xuyên đêm

Feel Coffee & Tea Express là quán thu hút nhiều sinh viên học bài xuyên đêm. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ cũng e ngại khi bản thân thức đêm quá nhiều sẽ ảnh hưởng không ít đến sức khỏe, cũng như chất lượng trong học tập và công việc. Đến các quán thường xuyên sẽ tốn tiền nước và tiền phụ thu. Nên các bạn thường chỉ đến các quán cà phê khi thật sự cần không gian hay lượng bài tập nhiều, hạn nộp sát nhau. Những quán cà phê xuyên đêm được nhiều sinh viên lựa chọn: - Yes Café (25-27 đường N1, KDC 61, khu phố Tân Lập, TP. Dĩ An, Bình Dương). - Feel Coffee & Tea Express (Số 82, Đường Vành Đai ĐHQG TP. HCM, Tân Lập, Dĩ An, Bình Dương). - SIX Coffee (Đường Vành đai ĐHQG TP. HCM - Ký túc xá khu B, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương). - Giangnam Coffee (Đường Vành đai ĐHQG TP. HCM - Ký túc xá khu B, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương). - Linh Tinh Milk Tea (Đường Vành đai ĐHQG TP. HCM - Ký túc xá khu B, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương). - Đông Du Coffee & Tea (Đường Vành đai ĐHQG TP. HCM - Ký túc xá Khu A, 130 Liên khu 3, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương).