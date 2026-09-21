Bạn cần biết: Nên sử dụng mặt nào của giấy bạc để bọc thực phẩm?

Chuyên gia tiết lộ điều không phải ai cũng biết khi dùng giấy bạc bọc thực phẩm.

Trong nấu ăn hàng ngày hoặc tiệc nướng, nhiều gia đình sử dụng giấy bạc để lót thức ăn, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi về việc mặt bóng hay mặt mờ mới là mặt nên tiếp xúc với thức ăn.

Chuyên gia dinh dưỡng Trương Vũ Tập (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích trên mạng xã hội rằng hai mặt của giấy bạc nhôm thực chất rất giống nhau. Sự khác biệt giữa mặt bóng và mặt mờ là do quy trình sản xuất và không có nghĩa là mặt nào đó tiếp xúc với thực phẩm sẽ phù hợp hơn.

Sự khác biệt giữa mặt bóng và mặt mờ của giấy bạc là gì?

Nhiều người hiểu rằng giấy bạc có "mặt phải" và "mặt trái", nhưng trên thực tế, sự khác biệt giữa hai mặt được tạo ra trong quá trình sản xuất.

Mặt bóng được tạo ra khi bề mặt nhôm tiếp xúc với các con lăn đánh bóng trong quá trình sản xuất, tạo nên bề mặt mịn hơn và phản chiếu hơn. Mặt mờ được tạo ra khi hai lớp lá nhôm tiếp xúc với nhau trong quá trình cán, tạo nên bề mặt hơi nhám hơn.

Đối với mục đích sử dụng thông thường, chẳng hạn như bọc thực phẩm, nướng hoặc quay, sự khác biệt về độ dẫn nhiệt giữa hai mặt rất nhỏ và do đó không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng thực phẩm.

Chuyên gia dinh dưỡng Trương Vũ Tập (Đài Loan, Trung Quốc)

Mặt nào của giấy bạc nên tiếp xúc với thức ăn?

Mặc dù cả hai mặt đều có thể dùng được với thực phẩm, nhưng trên thực tế, nhiều đầu bếp thích đặt mặt mờ hướng vào thực phẩm và mặt bóng hướng ra ngoài. Lý do là bề mặt mờ hơi nhám hơn, điều này có thể giúp giảm hiện tượng thức ăn dính vào thực phẩm trong một số trường hợp.

Đối với những thực phẩm dễ dính vào giấy bạc, chẳng hạn như phô mai, cá hoặc một số loại thịt, bạn có thể thoa nhẹ một lớp dầu lên bề mặt giấy bạc trước khi đặt thực phẩm lên, hoặc nhẹ nhàng vo tròn rồi mở giấy bạc ra trước khi sử dụng để giảm diện tích tiếp xúc và ngăn thức ăn dính vào.

Điều bạn cần cảnh giác không phải là bề mặt bóng hay mờ, mà là loại thực phẩm

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng điều quan trọng hơn việc chọn mặt nào của giấy bạc để sử dụng là tránh để thực phẩm có tính axit cao hoặc nhiều muối tiếp xúc lâu với giấy bạc.

Một số thực phẩm cần tránh bao gồm nước chanh, sốt cà chua, giấm hoặc các loại thực phẩm ngâm chua có hàm lượng muối cao, vì độ axit và độ mặn có thể phản ứng với nhôm. Nếu cần bảo quản những loại thực phẩm này trong thời gian dài, nên sử dụng giấy nướng, hộp đựng chịu nhiệt hoặc hộp đựng thực phẩm chuyên dụng.

Không nên cho giấy bạc vào lò vi sóng

Một biện pháp phòng ngừa quan trọng khác là không bao giờ cho giấy bạc vào lò vi sóng. Kim loại này có thể phản xạ bức xạ vi sóng và có thể gây ra tia lửa điện, dẫn đến hư hỏng hoặc nguy hiểm.

Tóm lại, bạn có thể sử dụng cả hai mặt của giấy bạc, nhưng phải sử dụng đúng cách.

Không có sự khác biệt đáng kể về độ an toàn giữa giấy bạc nhôm bóng và giấy bạc nhôm mờ. Sự lựa chọn phụ thuộc vào sự tiện lợi, với nhiều người thích mặt tiếp xúc với thực phẩm hơn vì nó giúp giảm hiện tượng dính.

Điều quan trọng nhất là tránh để giấy bạc tiếp xúc lâu với thực phẩm có tính axit cao hoặc nhiều muối, và sử dụng đúng cách. Bằng cách tuân theo những hướng dẫn này, bạn có thể sử dụng giấy bạc trong nhà bếp an toàn hơn.

Nguồn và ảnh: Mirror Media