Balporo BBae - Thương hiệu bảo vệ sức khoẻ Hàn Quốc lên tiếng khẳng định chất lượng và nguồn gốc

Thời gian gần đây, dân mạng dành sự quan tâm tới sự việc các TikToker "đấu tố" qua lại về chuyện quảng cáo, bán thực phẩm hỗ trợ giảm cân. Cụ thể, một TikToker liên tục ra các clip bình luận tiêu cực, tuyên chiến với "đội quân" thuốc hỗ trợ giảm cân trên TikTok đã thổi phồng công dụng, cũng như phân phối sản phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc", trong đó xuất hiện hình ảnh của sản phẩm Balporo BBae.

Đại diện BBae Lab Việt Nam khẳng định, đội ngũ đã tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ về thành phần, tính ứng dụng, đặc biệt là độ an toàn của sản phẩm, bởi vậy thời gian đưa sản phẩm về Việt Nam kéo dài tới 2 năm. Đại diện nhãn hàng nhấn mạnh "không vì bất kỳ một lý do gì để đánh đổi sức khoẻ người tiêu dùng". Đồng thời BBae Lab cũng luôn ủng hộ việc các KOL/ KOC lên tiếng trước những sản phẩm kém chất lượng, không giấy tờ và trôi nổi ngoài thị trường.

Kèm theo đó nhãn hàng cũng cung cấp hàng loạt giấy chứng nhận đã được các cơ quan có thẩm quyền tại Hàn Quốc cấp như HACCP, GMP, ISO 22000:2018, Chứng Nhận Sức Khỏe (Health Certificate); Giấy công bố sản phẩm số: 1936/2023/ĐKSP được Cục An Toàn Thực phẩm - Bộ Y Tế kiểm nghiệm và cấp phép theo đúng quy định.

Chứng nhận HACCP (Ảnh do đại diện Balporo BBae Việt Nam cung cấp)

Chứng nhận GMP (Ảnh do đại diện Balporo BBae Việt Nam cung cấp)

Chứng nhận ISO 22000:2018 (Ảnh do đại diện Balporo BBae Việt Nam cung cấp)

Chứng Nhận sức khỏe (Ảnh do đại diện Balporo BBae Việt Nam cung cấp)

Giấy công bố sản phẩm số: 1936/2023/ĐKSP (Ảnh do đại diện Balporo BBae Việt Nam cung cấp)

Còn về HCA - thành phần chính của Balporo BBae, phía thương hiệu thông tin: "HCA là hợp chất an toàn khi được sử dụng đúng liều lượng, có công dụng hỗ trợ hạn chế chuyển hóa carbohydrate thành chất béo... Nội dung công dụng của HCA được thể hiện trong Thông báo số 2020-92 do Bộ An toàn Thực phẩm và Dược Phẩm Hàn Quốc ban hành ngày 23 tháng 09 năm 2020 hoặc trong các tài liệu nghiên cứu đăng tải trên Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NLH). HCA là thành phần có thể tìm thấy trong rất nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân ở các nước và thị trường có tiêu chuẩn kiểm định vô cùng khắt khe như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Về hàm lượng HCA trong Balporo BBae, mỗi viên chứa 375mg HCA, trong ngưỡng an toàn mà Bộ An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm Hàn Quốc khuyến cáo - dưới 2800mg/ngày".

Nhấn mạnh về sự quan trọng của liều lượng sử dụng sản phẩm, BBae Lab Việt Nam cho biết "khi tư vấn khách hàng, chúng tôi luôn cung cấp thông tin kĩ càng về liệu trình sử dụng phù hợp, cũng như không bán sản phẩm đến những khách hàng thuộc nhóm chống chỉ định".

Thêm vào đó, thương hiệu cũng chứng minh có thông tin rõ ràng về việc bên cạnh các sản phẩm phụ trợ, vai trò chính yếu trong việc giữ gìn vóc dáng phải là luyện tập và dinh dưỡng, khẳng định: "Các kênh truyền thông của chúng tôi luôn có hướng dẫn về việc kết hợp sử dụng sản phẩm với luyện tập cùng chế độ dinh dưỡng cân bằng".

Hướng dẫn tập luyện (Ảnh trên Kênh social của Balporo BBae Việt Nam)

Kết hợp chế độ dinh dưỡng lành mạnh (Ảnh trên Kênh social của Balporo BBae Việt Nam)