Vừa qua, giới văn học châu Á có phen chấn động khi nhà văn Hàn Quốc Han Kang chiến thắng giải Nobel nhờ các tác phẩm "đề cập trực diện những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của kiếp người".

Theo đó, nữ văn sĩ Hàn Quốc là người phụ nữ châu Á đầu tiên thắng Nobel Văn học. Sách của nhà văn Han Kang lập tức "cháy hàng". Ngoài gây sốt với các tác phẩm văn học của mình, Han Kang còn giúp một ca khúc ra mắt từ 5 năm trước thăng hạng trở lại trên các BXH.

Nhà văn Han Kang - người phụ nữ châu Á đầu tiên thắng giải Nobel Văn học

How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love - bản tình ca da diết của cặp đôi anh em nhà YG AKMU hiện đang chiếm đóng mạnh mẽ các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Tính đến ngày 15/10, How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love đã leo lên top #9 MelOn top 100 và đứng hạng #10 BXH MelOn Daily.

How can I love the heartbreak, you`re the one I love - AKMU

Lý do cho sự thăng hạng này chính là nhờ một chia sẻ của nhà văn Han Kang cách đây vài năm. Cụ thể, trong một lần phỏng vấn, nữ văn sĩ đã cho biết cô đã rơi nước mắt trên xe taxi khi nghe một đoạn bài hát của AKMU.

Thời điểm này, nhà văn Han Kang đang trong quá trình viết tiểu thuyết I Do Not Bid Farewell. Tiểu thuyết được phát hành năm 2021. Nhờ I Do Not Bid Farewell, tác giả Han Kang đã chiến thắng Giải thưởng văn học Medicis của Pháp. Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên một tác giả người Hàn Quốc chiến thắng giải thưởng này.

Nhà văn Han Kang khóc khi nghe How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love

"Sau khi hoàn thành bản thảo đầu tiên của I Do Not Bid Farewell, tôi đã đi taxi và nghe bài hát này. Tôi chỉ nghĩ rằng mình nhận ra nó và biết nó là một bài hát nổi tiếng. Nhưng khi nghe phần cuối, lời bài hát đã chạm đến tôi theo một cách hoàn toàn khác, và tôi thấy mình rơi nước mắt mà thậm chí không nhận ra điều đó”, trích chia sẻ của nhà văn Han Kang.

Ở trên các diễn đàn Kpop, cư dân mạng cho biết họ tìm nghe How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love nhờ sự giới thiệu của nhà văn nữ vừa đạt giải Nobel.

Với fan Kpop, How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love không phải là một ca khúc xa lạ. Ca từ sâu sắc với những lời yêu đau xé lòng, điển hình như "Em phải làm sao/ Tình yêu của chúng ta sâu thẳm như đại dương bao la/ Chờ đợi cho đến khi nó cạn kiệt sẽ là lời tạm biệt của chúng ta” đã khiến nhiều fan khóc nức nở khi nghe bài hát vào một ngày đông.

How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love không phải là một ca khúc xa lạ

Ca từ sâu sắc với những lời yêu đau xé lòng khiến người nghe tê tái mỗi khi đông về

Ở thời điểm ra mắt, How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love đứng đầu mọi BXH nhạc số Hàn Quốc, giúp cặp anh em AKMU mang về kỷ lục Perfect All-Kill. Đây cũng là một trong những sản phẩm thành công nhất của AKMU. MV hiện có hơn 53 triệu views trên YouTube và hơn 107 triệu lượt nghe cho bản audio trên nền tảng này.

AKMU - nhóm nhạc anh em của nhà YG

AKMU, còn được biết đến với tên gọi thời mới debut Akdong Musician là một nhóm nhạc Hàn Quốc gồm hai anh em ruột Lee Chan Hyuk và Lee Suhyun. AKMU chiến thắng cuộc thi Kpop Star năm 2013, bắt đầu hoạt động dưới trướng YG từ năm 2014. Đây được coi là cặp anh em tài năng nhất làng nhạc khi các sản phẩm do Chan Hyuk sáng tác, sản xuất rồi được cô em Suhyun truyền tải bằng chất giọng ngọt ngào.

AKMU chính "quái vật nhạc số" đích thực, với số lượng sản phẩm đạt Perfect All-Kill "xếp lớp". Ngoài How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love, AKMU còn có nhiều sản phẩm nổi tiếng trong giới idol như Dinosaur, 200%, Love Lee,...