Bác sĩ tim mạch cảnh báo 5 dấu hiệu bệnh tim mạch 'đội lốt' tuổi già mà nam giới thường gặp

Bác sĩ tim mạch cảnh báo những dấu hiệu này đôi khi liên quan đến bệnh tim mạch, ngay cả khi người bệnh không cảm thấy đau ngực.

Khi tuổi tác tăng lên, nhiều nam giới thường cho rằng cơ thể suy giảm sức bền, dễ mệt mỏi hoặc xuất hiện những thay đổi về ngoại hình là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, một số biểu hiện tưởng chừng bình thường có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe tim mạch cần được kiểm tra.

Nhiều dấu hiệu lão hóa trên cơ thể nam giới có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch (Ảnh: Yahoo)

Theo tạp chí dành cho nam giới, Tiến sĩ May Bakir, bác sĩ tim mạch được chứng nhận chuyên môn và là người sáng lập InfiniteHeart Health, cho biết bệnh mạch vành không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những cơn đau ngực điển hình. Đặc biệt ở người lớn tuổi, các triệu chứng khác có thể xuất hiện rõ ràng hơn nhưng lại dễ bị bỏ qua.

Theo chuyên gia này, những biểu hiện mà nam giới thường cho là dấu hiệu của tuổi già đôi khi có thể tương đương với đau thắt ngực. Việc nhận biết sớm những thay đổi bất thường của cơ thể có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện và xử trí các vấn đề tim mạch.

1. Hụt hơi khi vận động

Khó thở khi đi bộ, leo cầu thang hoặc thực hiện những hoạt động trước đây vốn dễ dàng có thể là dấu hiệu cần chú ý. Nhiều người cho rằng tình trạng này xuất phát từ việc giảm thể lực hoặc quá trình lão hóa tự nhiên.

Tuy nhiên, Tiến sĩ May Bakir lưu ý rằng hụt hơi đôi khi có thể là biểu hiện tương đương với đau thắt ngực, đặc biệt ở người mắc bệnh mạch vành.

Khi lưu lượng máu cung cấp cho cơ tim bị hạn chế, cơ thể có thể xuất hiện những triệu chứng không điển hình thay vì đau tức ngực rõ rệt. Việc giảm dần cường độ vận động cũng có thể khiến các biểu hiện bất thường ít được chú ý, trong khi bệnh lý nền vẫn tiếp tục tiến triển.

Vì vậy, nam giới nên lưu ý nếu thường xuyên hụt hơi khi vận động hoặc nhận thấy khả năng gắng sức giảm rõ rệt so với trước đây.

2. Mệt mỏi bất thường và kéo dài

Cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc hoặc khi thiếu ngủ là điều phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng kiệt sức kéo dài, không rõ nguyên nhân hoặc xuất hiện ngay cả khi thực hiện những công việc quen thuộc có thể cần được đánh giá kỹ hơn.

Theo Tiến sĩ Bakir, người lớn tuổi bị thiếu máu cơ tim đôi khi biểu hiện bằng những triệu chứng như mệt mỏi, ngất xỉu hoặc lú lẫn thay vì đau ngực điển hình.

Điều này khiến các vấn đề tim mạch dễ bị nhầm lẫn với tình trạng suy giảm sức khỏe do tuổi tác. Nếu cơ thể thường xuyên mệt mỏi bất thường, đặc biệt khi đi kèm khó thở hoặc giảm khả năng vận động, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Mệt mỏi không đồng nghĩa với mắc bệnh tim. Tuy nhiên, việc bỏ qua triệu chứng kéo dài có thể khiến một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn không được phát hiện kịp thời.

3. Đổ mồ hôi, buồn nôn hoặc khó chịu giống khó tiêu

Đổ mồ hôi bất thường, buồn nôn, nôn hoặc cảm giác khó chịu ở vùng bụng trên thường khiến nhiều người nghĩ đến các vấn đề tiêu hóa. Trên thực tế, những biểu hiện này cũng có thể xuất hiện trong cơn nhồi máu cơ tim.

Theo dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhồi máu cơ tim của Mỹ, chỉ khoảng 40% bệnh nhân từ 85 tuổi trở lên có triệu chứng đau ngực, trong khi tỷ lệ này ở nhóm dưới 65 tuổi là 77%.

Ở người lớn tuổi, các biểu hiện như khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn, nôn mửa hoặc ngất xỉu có thể xuất hiện cùng những vấn đề tim mạch cấp tính.

Do đó, nam giới không nên chỉ dựa vào cảm giác đau ngực để đánh giá nguy cơ nhồi máu cơ tim. Nếu đột ngột xuất hiện tình trạng khó chịu bất thường, đặc biệt khi đi kèm khó thở, vã mồ hôi hoặc choáng váng, người bệnh cần được cấp cứu kịp thời.

4. Nhồi máu cơ tim thầm lặng

Không phải cơn nhồi máu cơ tim nào cũng gây đau ngực dữ dội hoặc tức ngực rõ rệt. Nhồi máu cơ tim thầm lặng có thể xảy ra mà không xuất hiện triệu chứng điển hình, hoặc chỉ gây ra những biểu hiện nhẹ khiến người bệnh không nhận ra mình đang gặp vấn đề về tim.

Nguy cơ bỏ sót tình trạng này càng đáng lưu ý ở người lớn tuổi. Ở nhóm trên 85 tuổi, tỷ lệ nhồi máu cơ tim thầm lặng có thể lên tới 60%. Một số biểu hiện như mệt mỏi bất thường, khó thở hoặc choáng váng dễ bị nhầm với những thay đổi sức khỏe do tuổi tác.

Vì vậy, không nên mặc định rằng tim vẫn khỏe mạnh chỉ vì không có triệu chứng đau ngực. Khi xuất hiện những biểu hiện bất thường, đặc biệt là các triệu chứng khởi phát đột ngột, người bệnh cần được đánh giá y tế kịp thời.

5. Những dấu hiệu lão hóa có thể liên quan đến nguy cơ tim mạch

Một số thay đổi về ngoại hình không chỉ phản ánh quá trình lão hóa mà còn có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nghiên cứu theo dõi trong 35 năm cho thấy chứng hói đầu ở nam giới, nếp nhăn ở dái tai và các mảng vàng ở mí mắt có mối liên hệ độc lập với bệnh tim thiếu máu cục bộ và nhồi máu cơ tim.

Đáng chú ý, những người đàn ông có từ 3 đến 4 dấu hiệu kể trên có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao hơn tới 57%. Nguy cơ được ghi nhận tăng theo số lượng dấu hiệu xuất hiện.

Tuy nhiên, những đặc điểm này không đồng nghĩa với việc một người chắc chắn mắc bệnh tim. Nam giới nên kết hợp theo dõi các yếu tố nguy cơ như huyết áp, cholesterol và đường huyết, đồng thời kiểm tra sức khỏe định kỳ để đánh giá chính xác tình trạng tim mạch của mình.

Những biểu hiện như hụt hơi, mệt mỏi kéo dài, khó chịu vùng bụng trên hay giảm sức bền có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng mới xuất hiện, ngày càng nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, nam giới không nên tự kết luận rằng đó chỉ là hệ quả của quá trình lão hóa.

Đặc biệt, khi xuất hiện khó thở đột ngột, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, choáng váng hoặc cảm giác khó chịu ở ngực, lưng, hàm hay vùng bụng trên, người bệnh cần cảnh giác với khả năng xảy ra biến cố tim mạch. Nếu các biểu hiện xuất hiện đột ngột hoặc nghi ngờ nhồi máu cơ tim, cần gọi cấp cứu ngay, không chờ triệu chứng tự hết.

Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp và cholesterol, duy trì vận động phù hợp, ăn uống lành mạnh và không hút thuốc là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nguồn: Yahoo