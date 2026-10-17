Loại quả bổ dưỡng nhưng ăn sai cách lại rước bệnh

Không phải ai ăn ngô ngọt cũng tốt và nếu ăn quá nhiều, còn có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm cho cơ thể.

Giá trị dinh dưỡng của ngô ngọt

Theo BS Nguyễn Thị Hòa, Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng, ngô ngọt có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như:

Chất xơ: Hàm lượng chất xơ trong các ngô ngọt dao động từ 9% – 15%. Chất xơ chủ yếu trong ngô là chất xơ không hòa tan, bao gồm hemicellulose, cellulose và lignin.

Carbohydrate: Như tất cả các loại ngũ cốc, thành phần chính trong ngô ngọt là carbohydrate, đặc biệt là tinh bột, chiếm từ 28% – 80% trọng lượng khô. Ngoài tinh bột, ngô cũng chứa một lượng nhỏ đường (từ 1% – 3%), tuy nhiên đường trong ngô không gây tăng đột ngột đường huyết.

Protein: Hàm lượng protein trong ngô ngọt dao động trong khoảng từ 10% – 15%.

Vitamin và khoáng chất: Bên cạnh các thành phần trên, ngô ngọt cũng cung cấp nhiều loại vitamin như vitamin A, B, D và nhiều khoáng chất vi lượng có lợi cho sức khỏe. Do đó, ngô trở thành một lựa chọn yêu thích cho bữa sáng, cung cấp năng lượng cho một ngày mới.

Tác dụng của ngô ngọt

Vì trong ngô ngọt có các thành phần dinh dưỡng cao nên nếu bạn biết cách sử dụng ngô ngọt đúng cách sẽ giúp hạn chế được rất nhiều căn bệnh cũng như bảo vệ sức khỏe không ngờ đến. Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời của ngô ngọt:

Điều chỉnh calo giúp tăng cân cho người gầy

Ngô ngọt rất giàu calo, bởi vậy nếu bạn đang bị thiếu cân có thể ăn ngô ngọt cho quá trình tăng cân của mình. Với 100g ngô ngọt chứa 342 calo giúp cho chế độ dinh dưỡng mỗi ngày của bạn rất cao.

Tốt cho hệ thần kinh

Ngô ngọt chứa nhiều vitamin có lợi cho hệ thống thần kinh như vitamin B, Thiamine và Niacin,… tốt cho quá trình điều tiết cho hệ thần kinh, giảm chứng đau đầu mất trí nhớ,…

Giúp làm chậm quá trình oxy hóa, hạn chế tế bào ung thư

Ngô ngọt có chứa nhiều khoáng chất cũng như các chất chống lại sự oxy hóa như phenolic, axit ferulic, giúp ngăn chặn và làm giảm nguyên nhân gây ung thư từ các các khối u được hình thành trong cơ thể.

Ngăn ngừa thiếu máu

Vì ngô ngọt chứa một hàm lượng sắt cao giúp bổ máu, sản sinh máu lưu thông nên rất tốt cho việc ngăn ngừa chứng thiếu máu. Đặc biệt ở bà mẹ sau sinh.

Giảm đau nhức xương khớp

Giàu magie, sắt, vitamin B và protein giúp tăng sự liên kết giữa các tế bào trong xương, khớp trong cơ thể của bạn. Chính vì vậy nếu thường xuyên ăn bắp luộc sẽ hạn chế được chứng đau nhức xương ở người lớn tuổi.

Tác hại khi ăn nhiều ngô ngọt

Làm bệnh tiểu đường nặng thêm

Ăn nhiều ngô khiến lượng đường trong máu tăng cao, nguyên nhân là bắp chứa hàm lượng carbohydrate cao, dẫn đến sự gia tăng lượng đường trong máu.

Do đó, bệnh nhân tiểu đường cần hạn chế ăn thực phẩm này.

Gây đầy hơi

Ngô chứa lượng lớn tinh bột, khi ăn quá nhiều sẽ sản sinh ra nhiều khí trong ruột. Do đó ăn nhiều ngô có thể khiến bạn bị đầy bụng, đầy hơi.

Dị ứng

Một số người có thể bị dị ứng sau khi ăn ngô như phát ban, nôn mửa. Nhiều người còn bị hen, sốc phản vệ sau khi ăn ngô.

Do đó, nếu ăn ngô mà thấy cơ thể xuất hiện những dấu hiệu dị ứng, bạn cần ngừng lại ngay và đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời.

Gây sâu răng

Ngô chứa lượng lớn đường nên có thể gây sâu răng ở một số người. Tuy nhiên, điều này không phổ biến.

Gây bệnh nứt da

Bạn dễ bị nứt da ở tay chân, thậm chí khắp người. Nguyên nhân là ngô thiếu các acid amin như lysine, tryptophan và niacin - giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị nứt da.

Những người không nên ăn ngô

Bệnh nhân tiểu đường

Ngô chứa hàm lượng tinh bột cao, carbohydrate trong ngô có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu, do đó không tốt cho người bị bệnh tiểu đường.

Nói như vậy không có nghĩa là bệnh nhân tiểu đường bị cấm ăn ngô mà nên hạn chế. Nếu ăn thì bạn cần kết hợp với thực phẩm chứa protein hoặc chất béo.

Người tiêu hóa kém

Những người có chức năng tiêu hóa kém không nên ăn ngô, vì ngô là loại hạt thô, sau khi ăn sẽ tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, thậm chí có khi còn gây viêm loét, xuất huyết đường tiêu hóa.

Những người bị xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản cũng không được ăn ngô.

Thanh thiếu niên tuổi dậy thì

Lương thực thô không những cản trở sự hấp thụ cholesterol và chuyển đổi nó thành hormone, mà còn gây trở ngại cho việc hấp thu và sử dụng các nguyên tố dinh dưỡng.

Hoạt động thể lực nặng

Giá trị dinh dưỡng của lương thực thô thấp, ít năng lượng, không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho những người lao động thể lực nặng.