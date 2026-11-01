Bác sĩ nói thẳng: Sớm muộn gì hạt vi nhựa cũng "lấp đầy" não nếu còn làm 1 điều rất tiện khi ăn uống

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Environmental Science & Technology cho thấy, chỉ với 3 phút, hành động "rất tiện" ấy có thể giải phóng tới hơn 4 triệu hạt vi nhựa và 2 tỷ hạt nano nhựa trên mỗi cm vuông sử dụng đồ dùng này.

Hộp nhựa, cốc giấy hay bát giấy dùng một lần đã trở thành vật dụng quen mặt trong bữa ăn hàng ngày, từ những bữa cơm mang đi, đồ đặt giao tận nơi cho tới thói quen cất trữ thực phẩm trong tủ lạnh. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người thường cho thẳng những hộp đựng này vào lò vi sóng hâm nóng rồi ăn trực tiếp. Sự nhanh gọn ấy tưởng chừng vô hại nhưng lại là con đường ngắn nhất đưa hàng triệu mảnh nhựa siêu nhỏ đi thẳng vào cơ thể, "lấp đầy" não bộ.

Hâm nóng đồ ăn với dụng cụ ăn uống dùng 1 lần là con đường cực ngắn để "nhét đầy" vi nhựa vào người (Ảnh minh họa)

Chuyên gia di truyền học Tiến sĩ Trương Gia Minh (Zhang Jiaming) đã lên tiếng cảnh báo thẳng thắn về thói quen tưởng như vô hại này. Ông nhấn mạnh: "Mặc dù tiện lợi nhưng việc hâm nóng lại thức ăn đựng trong các loại hộp nhựa, cốc giấy, bát giấy dùng một lần trong lò vi sóng, theo thời gian có thể dẫn tới việc nuốt phải các hạt vi nhựa, chúng tích tụ trong não và làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ về sau".

Theo ông, phần lớn hộp đựng thực phẩm hiện nay đều được sản xuất từ nhựa PP polypropylene, hay còn gọi là nhựa số 5. Dù loại vật liệu này có khả năng chịu nhiệt từ 100 độ C đến 167 độ C, việc quay nóng trong lò vi sóng vẫn kích hoạt quá trình giải phóng hạt vi nhựa ồ ạt vào đồ ăn.

Tiến sĩ Trương giải thích rõ: "Cái gọi là hạt vi nhựa là những mảnh nhựa cực nhỏ hình thành sau quá trình phân hủy nhựa. Chúng xâm nhập vào cơ thể con người thông qua chuỗi thức ăn. Nhiệt độ của lò vi sóng càng cao thì càng có nhiều hạt vi nhựa thải ra và đi vào thức ăn".

Sau khi đi vào đường tiêu hóa, những mảnh nhựa có kích thước lớn sẽ được đào thải ra ngoài theo phân. Ngược lại, nhóm hạt siêu nhỏ lại âm thầm bám trụ, xuyên qua thành ruột hoặc phổi để đi sâu vào bên trong cơ thể.

Đáng ngại nhất là các hạt vi nhựa có kích thước nhỏ hơn 10 μm. Chúng đủ nhỏ để lọt qua các hàng rào bảo vệ, xâm nhập vào hệ thống bạch huyết, hòa vào dòng máu và theo vòng tuần hoàn đi thẳng lên não bộ. Sự tích tụ hạt vi nhựa trong não không chỉ đẩy cao nguy cơ sa sút trí tuệ mà còn kéo theo hàng loạt rủi ro về bệnh tim mạch và đột quỵ.

Chia sẻ về thói quen cá nhân, Tiến sĩ Trương khẳng định ông tuyệt đối không sử dụng đồ đựng bằng nhựa để hâm nóng thức ăn, cũng không chứa đồ ăn còn nóng trong cốc nhựa hay túi nilon.

Ngoài dụng cụ ăn uống dùng 1 lần, các loại nhựa chất lượng kém khi hâm với lò vi sóng cũng hại không kém (Ảnh minh họa)

Điểm nguy hiểm nhất của việc nạp hạt vi nhựa vào người là không gây ra triệu chứng cấp tính ngay lập tức. Chính sự âm thầm này khiến nhiều người chủ quan và lặp lại thói quen dùng đồ nhựa mỗi ngày suốt nhiều năm liền.

Theo thời gian, lượng hạt vi nhựa tích tụ ngày một dày đặc, bao vây và bít tắc tế bào hệt như những đống "rác thải", làm tê liệt hoạt động trao đổi chất bình thường. Về lâu dài, sự suy giảm chức năng tế bào sẽ kéo sập hệ thống nội tiết, tàn phá đường tiêu hóa và làm suy yếu nghiêm trọng khả năng thải độc của gan, thận.

Thay đổi thói quen nhỏ để chặn đứng hạt vi nhựa đi vào cơ thể

Hạt vi nhựa hại gan, thận, não, mạch máu, dạ dày... nên phải hết sức cẩn trọng (Ảnh minh họa)

Nhựa là một phát minh quan trọng của ngành công nghiệp hiện đại, nhưng để bảo vệ não bộ khỏi nguy cơ tích tụ hạt vi nhựa, Tiến sĩ Trương khuyến cáo mọi người nên chủ động thay thế hộp nhựa dùng một lần bằng đồ đựng làm từ thủy tinh hoặc gốm sứ. Quy tắc này cần được áp dụng ngay cả với những loại hộp nhựa có in nhãn an toàn khi dùng trong lò vi sóng.

Bên cạnh yếu tố nhiệt độ cao, tốc độ rò rỉ hạt vi nhựa còn tăng vọt khi đồ nhựa tiếp xúc với thực phẩm giàu axit như nước cam, nước ép trái cây, hoặc thực phẩm giàu chất béo như sữa và nước hầm canh. Vì vậy, hãy từ bỏ thói quen dùng đồ nhựa để đóng gói và bảo quản thức ăn nóng nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Healthline, Tips and Tricks