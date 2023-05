Bác sĩ Nhật Bản chia sẻ 1 cách ăn dưa chuột giúp hiệu quả giảm cân tăng gấp nhiều lần

Takashi Tsurumi là một Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng người Nhật Bản. Ngoài chữa bệnh lâm sàng, ông được nhiều người biết đến bởi những nghiên cứu, xuất bản sách liên quan đến dinh dưỡng, đặc biệt là về enzyme. Cuốn “Bí quyết ăn kiêng với dưa chuột nghiền” (tên tiếng Nhật: すりおろしキュウリダイイット) của ông đã khiến không ít người phải bất ngờ bởi phương pháp giảm cân mới lạ bằng dưa chuột.

Tại sao dưa chuột xay nhuyễn giúp giảm cân tốt hơn?

Theo bác sĩ Tsurumi, dưa chuột vốn phổ biến trong cộng đồng làm đẹp, nhất là những người muốn giảm cân. Lý do là vì dưa chuột có hàm lượng chất xơ cao, lại ít calo và nhiều nước. Từ đó giúp nhanh no no lâu hơn, hạn chế nạp thêm nhiều thức ăn khác.

Dưa chuột vốn là thực phẩm quen thuộc trong làm đẹp hay giảm cân (Ảnh minh họa)

Đồng thời, dưa chuột còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo của cơ thể. Bởi vì tốt cho tiêu hóa, tăng cường bài tiết và hạn chế táo bón nên trái cây này mang lại nhiều hiệu quả khi dùng để ăn trong quá trình giảm cân.

Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều chỉ ăn dưa chuột tươi trực tiếp, làm salad, làm nộm, ngâm chua… mà không biết rằng ăn dưa chuột xay nhuyễn giúp tăng hiệu quả giảm cân lên rất nhiều lần.

Trong cuốn sách của bác sĩ Tsurumi, ông chia sẻ rằng phương pháp này đã được thử nghiệm trên nhiều người. Kết quả là cân nặng của họ giảm đi rõ rệt ở nhiều mức độ. Thậm chí, có người vẫn giữ nguyên chế độ ăn, không kiêng kỵ thực phẩm và chỉ ăn thêm dưa chuột xay nhuyễn trong 3 bữa chính đã giảm được 22kg trong vòng nửa năm. Bí mật nằm ở một loại enzyme phân hủy chất béo được gọi là phospholipase.

Bác sĩ Tsurumi cho hay, đa số mọi người chỉ biết đến các thành phần dinh dưỡng quen thuộc trong dưa chuột như vitamin C, vitamin E, vitamin B2, carotene, photpho, sắt, canxi… Nhưng trong nó còn có một loại enzyme có thể thải chất thải và độc tố trong cơ thể, đốt cháy mỡ thừa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đó chính là phospholipase. Enzyme này cũng có tác dụng phá vỡ chất béo lấy từ chế độ ăn uống hàng ngày và bài tiết nó ra khỏi cơ thể.

Bản thân dưa chuột tươi nguyên quả đã chứa loại enzyme này, nhưng lượng enzyme phospholipase sẽ tăng lên rất nhiều khi chúng ta xay nhuyễn dưa chuột. Bởi vì loại enzyme phân hủy chất béo này sẽ được nhân lên khi màng tế bào bị phá vỡ. Từ đó giúp cho hiệu quả giảm cân được tốt hơn.

Một số món ngon từ dưa chuột xay nhuyễn được bác sĩ Takashi Tsurumi gợi ý (Ảnh minh họa)

Ông cũng cho rằng dưa chuột xay nhuyễn giúp người ăn dễ nạp được số lượng nhiều hơn vào cơ thể. Nó cũng có thể kết hợp với rất nhiều thực phẩm khác để tạo ra các món ăn ngon, kích thích vị giác lại dễ tiêu hóa hơn rất nhiều.

Ngoài ra, khi ăn dưa chuột nguyên quả hay cắt nhỏ, nhiều người có thói quen bỏ vỏ hoặc bỏ hạt. Bác sĩ Tsurumi chỉ ra đây là một kiểu lãng phí các chất cần thiết cho giảm cân, bao gồm cả enzyme phospholipase và điều này sẽ được hạn chế khi ăn dưa chuột bằng phương pháp xay nhuyễn.

Ví dụ như phần hạt dưa chuột hoạt động như một chất lợi tiểu và giúp cơ thể thải độc tố và nước dư thừa ra ngoài. Điều này làm giảm đầy hơi, thắt chặt cơ dạ dày, giúp giảm mỡ bụng hiệu quả.

5 lưu ý khi ăn dưa chuột xay nhuyễn để giảm cân

Mặc dù cách làm đơn giản, hiệu quả cao nhưng theo bác sĩ Tsurumi thì chúng ta vẫn nên tuân thủ một vài lưu ý nhỏ khi giảm cân với dưa chuột xay nhuyễn.

Đầu tiên là nên xay nhuyễn dưa chuột và ăn tươi hơn là chế biến nhiệt. Nếu dùng dưa chuột xay nhuyễn như một nguyên liệu trong chế biến món ăn, kết hợp với thực phẩm khác thì cũng không nên vượt quá 50 độ C.

Bởi phospholipase trong dưa chuột không chịu được nhiệt và sẽ bị phân hủy khi đun nóng. Nhiệt độ càng cao thì hoạt tính của phospholipase sẽ càng giảm, thậm chí là bị mất hoàn toàn nếu vượt quá 50 độ C.

Thứ hai, ngay cả khi không đun nóng thì chúng ta cũng cần ăn dưa chuột xay nhuyễn càng sớm càng tốt. Lý do là một khi phospholipase tiếp xúc với không khí, nó sẽ bị mất dần đi theo thời gian. Giải pháp tốt nhất là hãy ăn ngay sau khi xay nhuyễn dưa chuột, không xay quá nhiều để tránh lãng phí mà còn rất khó bảo quản.

Thứ ba, nên rửa sạch dưa chuột sau đó xay nhuyễn cả phần vỏ và hạt để đạt hiệu quả giảm cân tốt đa. Thứ tư, nên ưu tiên xay nhuyễn dưa chuột bằng dụng cụ kim loại hoặc sứ, dùng tay sẽ tốt hơn là dùng các loại máy ép hoặc máy xay. Do cách này có thể nghiền thành tế bào của dưa chuột tốt hơn, tăng lượng enzyme phospholipase nhân lên trong quá trình nghiền. Điều này cũng không khó khăn bởi dưa chuột có kết cấu mềm, nhiều nước nên không khó đề nghiền.

Cuối cùng, ông nhắc nhở rằng cần phải kiên trì ăn liên tục không ngắt quãng, tác dụng rõ rệt sẽ xuất hiện sau 1 tháng. Bởi vì cơ thể cũng cần thích nghi, enzyme phospholipase cần tác động từ từ theo thời gian. Ở giai đoạn đầu, những thay đổi chủ yếu sẽ xuất hiện ở quá trình tiêu hóa, làn da. Hiệu quả giảm cân, nhất là giảm mỡ bụng sẽ thấy rõ sau 2 tuần. Bạn có thể không cần ăn dưa chuột xay nhuyễn đủ 3 bữa một ngày, nhưng cần nhớ ngày nào cũng phải ăn chúng mới có hiệu quả nhanh.

Ngoài xay nhuyễn, nhai chậm và kỹ cũng là cách tăng hiệu quả giảm cân khi ăn dưa chuột (Ảnh minh họa)

Nếu không có thời gian để xay nhuyễn dưa chuột, bác sĩ Tsurumi gợi ý rằng cắn từng miếng nhỏ sau đó nhai thật chậm và kỹ cũng là một cách hay. Điều này giúp sản sinh ra nhiều enzyme phospholipase hơn bình thường, dù chắc chắn không thể bằng xay nhuyễn.

Ngoài ra, ông nhắc nhở rằng cần phải bổ sung hoặc kết hợp cùng các loại rau củ khác để tránh mất cân bằng dinh dưỡng khi ăn dưa chuột để giảm cân. Dù là thực phẩm rất lành nhưng không phải ai cũng phù hợp với dưa chuột. Ví dụ như những người có lá lách và dạ dày yếu, tiêu chảy và bệnh gan nên thận trọng khi ăn, không nên ăn quá nhiều.

Nguồn và ảnh: NTDTV, Asia One, Top Beauty