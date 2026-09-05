Bác sĩ Nhật Bản bị liệt suốt đời sau khi ăn thịt gà kiểu này

Nhiều người có thói quen ăn thịt gà tái, sống mà không biết rủi ro sức khỏe kinh hoàng tiềm ẩn. Bi kịch của vị bác sĩ Nhật Bản dưới đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá.

Đĩa "sashimi gà" thượng hạng và bi kịch không ai ngờ tới

Những đĩa "sashimi gà" mềm mịn, dán nhãn "torisashi" hay "tori yukhoe", từ lâu đã trở thành món nhắm khoái khẩu tại các quán nhậu bình dân kiểu truyền thống tại Nhật Bản. Nhiều thực khách vẫn lầm tưởng quy trình xử lý thực phẩm kỹ tính của người Nhật sẽ giúp các món thịt gà tái sống an toàn tuyệt đối. Thế nhưng, bi kịch ập đến với một bác sĩ 67 tuổi tại Tokyo đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tàn khốc về thói quen ăn uống đầy rủi ro này.

Bác sĩ Kim Yoshio chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" vì món ăn khoái khẩu này. Trong bữa tối tụ tập cùng gia đình tại một nhà hàng yakitori chuyên về gà, ông đã gọi thưởng thức món thịt gà sống tẩm ướp nước tương wasabi.

Thịt gà sống ngon miệng nhưng tiềm ẩn nhiều mối nguy nhiễm khuẩn (Ảnh minh họa)

Chỉ vài ngày sau bữa ăn, ông bắt đầu xuất hiện triệu chứng tiêu chảy nặng. Đáng nói, khi tình trạng nhiễm trùng đường ruột vừa có dấu hiệu thuyên giảm thì những diễn biến bất thường về thần kinh lập tức bùng phát.

Ban đầu, Yoshio chỉ cảm thấy tê bì nhẹ ở tay trái, nhưng cảm giác mất cảm giác này nhanh chóng lan xuống cả hai chân. Chỉ trong thời gian ngắn, vị bác sĩ hoàn toàn mất khả năng đứng vững. Căn bệnh tiếp tục diễn tiến xấu, tấn công sang hệ hô hấp khiến từng nhịp thở của ông trở nên vô cùng khó khăn. "Tôi hoàn toàn không thể tự di chuyển hay đứng dậy được nữa", ông ngậm ngùi chia sẻ khi được gia đình đưa gấp vào phòng chăm sóc tích cực (ICU).

Bác sĩ Kim Yoshio mắc hội chứng Guillain-Barré nguy hiểm sau khi ăn thịt gà sống

Sự nhầm lẫn phân tử chết người của hệ miễn dịch

Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận ông Yoshio mắc phải hội chứng Guillain-Barré (GBS), là một rối loạn thần kinh tự miễn cấp tính cực kỳ nghiêm trọng. Thủ phạm chính là vi khuẩn Campylobacter jejuni ẩn nấp trong đĩa thịt gà sống ông đã ăn.

Loại vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong đường ruột gia cầm. Khi xâm nhập vào cơ thể qua việc ăn thịt gà chưa nấu chín, Campylobacter jejuni kích thích hệ miễn dịch sản sinh ra lượng lớn kháng thể để tiêu diệt chúng.

Tuy nhiên, cấu trúc màng ngoài của vi khuẩn Campylobacter jejuni lại tương đồng kinh ngạc với ganglioside, tức thành phần cấu tạo nên lớp vỏ myelin bảo vệ dây thần kinh ngoại biên của con người. Sự trùng hợp này tạo ra hiện tượng "bắt chước phân tử", khiến hệ miễn dịch nhầm lẫn và quay sang tấn công tự hủy chính hệ thần kinh của bệnh nhân.

Dù giữ được tính mạng, vị bác sĩ này vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại

Lớp vỏ myelin bị phá hủy làm gián đoạn hoàn toàn dòng tín hiệu truyền từ não bộ đến các cơ. Dù được nỗ lực điều trị tại ICU, tổn thương thần kinh của vị bác sĩ 67 tuổi đã không thể phục hồi. Từ một người khoác áo blouse trắng chữa bệnh cho đời, ông vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại và phải gắn liền phần đời còn lại với chiếc xe lăn.

Lời cảnh báo từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản

Sự việc đau lòng của bác sĩ Yoshio là lời cảnh báo đắt giá cho thói quen ăn uống đồ tươi sống, chưa chín kỹ. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản từ lâu đã liên tục đưa ra khuyến cáo kịch liệt phản đối việc tiêu thụ các món thịt gà chưa qua chế biến nhiệt.

Nhiều thực khách lầm tưởng thịt gà cao cấp sẽ vô trùng, nhưng thực tế có tới 40 - 60% thịt gà tươi trên thị trường chứa vi khuẩn Campylobacter jejuni do dịch ruột dính vào trong quá trình giết mổ. Việc chỉ khè lửa hay làm chín tái lớp bề mặt hoàn toàn không có tác dụng, bởi vi khuẩn có thể xâm nhập sâu vào bên trong thớ thịt.

Tốt nhất, hãy ăn chín uống sôi để phòng tránh nguy cơ nhiễm khuẩn (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, Campylobacter jejuni có liều lượng gây bệnh cực thấp, chỉ cần vài trăm vi khuẩn là đủ gây nhiễm trùng nặng. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 - 5 ngày, và biến chứng Guillain-Barré nguy hiểm có thể xuất hiện sau đó từ 1 - 3 tuần, khi người bệnh tưởng chừng đã khỏi hẳn ngộ độc thực phẩm.

Để bảo vệ bản thân và gia đình, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cảnh báo người tiêu dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn thực phẩm:

- Ăn chín uống sôi: Tuyệt đối không ăn thịt gà sống, sashimi gà hay thịt gà tái. Vi khuẩn chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được nấu chín kỹ ở nhiệt độ trên 70 độ C.

- Ngăn ngừa lây nhiễm chéo: Sử dụng riêng biệt dao, thớt, đĩa cho thực phẩm sống và thực phẩm chín.

- Vệ sinh đúng cách: Rửa sạch tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với thịt gà sống. Không rửa thịt gà trực tiếp dưới vòi nước xả mạnh để tránh vi khuẩn bắn rộng ra các khu vực xung quanh bếp tiếp xúc với thịt gà sống. Không rửa thịt gà trực tiếp dưới vòi nước xả mạnh để tránh vi khuẩn bắn rộng ra các khu vực xung quanh bếp.

Nguồn và ảnh: HK01, Asia One