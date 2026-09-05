Người phụ nữ 42 tuổi tử vong ngay trước khi đi ngủ, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu không thể bỏ qua

Sau khi tắm và chuẩn bị đi ngủ, cô Lý bất ngờ bị đau nhói vùng tim kèm tê liệt tay chân rồi ngã quỵ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, người phụ nữ Trung Quốc vẫn không qua khỏi.

Cô Lý (42 tuổi, Trung Quốc) vốn sức khỏe tốt. Gần đây, cô cảm thấy mệt mỏi, chân tay nặng nề nên cho rằng nguyên nhân đến từ áp lực công việc. Không có biểu hiện rõ rệt của bệnh lý nghiêm trọng, cô Lý chọn cách nghỉ ngơi thay vì đi khám.

Tuy nhiên, vào một buổi tối, sau khi tắm và chuẩn bị đi ngủ, cô bất ngờ xuất hiện cơn đau nhói vùng tim, kèm theo tình trạng tê liệt tay chân rồi ngã quỵ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngừng tim. Kết quả thăm khám sau đó cho thấy nguyên nhân là hạ kali máu nghiêm trọng.

Các bác sĩ nhận định, nếu được kiểm tra và phát hiện sớm, tình huống đáng tiếc này hoàn toàn có thể tránh được. Trong khi đó, chồng cô Lý vẫn ngỡ ngàng trước kết quả này vì trước đó chỉ thấy vợ có biểu hiện "hơi mệt".

Hạ kali máu là rối loạn điện giải thường gặp trong lâm sàng. Ảnh minh họa

Kali là một trong những chất điện giải quan trọng của cơ thể, đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động của tế bào, đặc biệt là tế bào cơ và tế bào thần kinh.

Ở người khỏe mạnh: Nồng độ kali trong máu dao động từ 3,5 - 5,0 mmol/L. Bên trong tế bào, kali chiếm khoảng 150 mmol/L.

Hạ kali máu được xác định khi nồng độ kali trong máu giảm dưới 3,5 mmol/L. Tình trạng này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như mất kali qua đường tiêu hóa, sử dụng thuốc lợi tiểu, chế độ ăn thiếu hụt hoặc rối loạn nội tiết.

Trong các trường hợp nhẹ, cơ thể có thể tự bù trừ. Tuy nhiên, khi kali giảm sâu, các cơ quan quan trọng như tim, cơ và hệ thần kinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Triệu chứng của hạ kali máu khá đa dạng, chủ yếu liên quan đến hệ thần kinh - cơ và hệ tim mạch.

Ảnh hưởng lên hệ thần kinh - cơ

Đây là nhóm biểu hiện thường gặp nhất, bao gồm:

Yếu cơ, mệt mỏi, cảm giác rã rời

Đau cơ, chuột rút

Có thể xuất hiện liệt mềm, đặc biệt ở tay chân

Táo bón kéo dài, chướng bụng do giảm nhu động ruột

Trong những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể bị liệt tứ chi, thậm chí liệt cơ hô hấp, gây suy hô hấp nguy hiểm.

Ảnh hưởng lên hệ tim mạch

Các biểu hiện của hạ kali máu chủ yếu ở hệ thống tim mạch và thần kinh cơ. Ảnh minh họa.

Hạ kali máu có thể gây ra nhiều rối loạn tim mạch, trong đó nguy hiểm nhất là rối loạn nhịp tim:

Tim đập không đều

Hồi hộp, đánh trống ngực

Hạ huyết áp, đặc biệt là tụt huyết áp tư thế

Có thể nghe thấy tiếng thổi bất thường khi thăm khám tim

Điện tâm đồ là phương tiện quan trọng giúp phát hiện các biến đổi đặc trưng như:

Xuất hiện sóng U

Đoạn ST dẹt

Ngoại tâm thu

Kéo dài khoảng QT

Đặc biệt, khi kali giảm nặng, bệnh nhân có thể gặp các rối loạn nhịp nguy hiểm như xoắn đỉnh (torsades de pointes), rung thất - những tình trạng có thể dẫn đến ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

Hạ kali máu nguy hiểm thế nào?

Không chỉ gây mệt mỏi hay yếu cơ, hạ kali máu còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng:

Rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có thể gây ngừng tim

Giảm sức co bóp của cơ tim

Liệt cơ, bao gồm cả cơ hô hấp

Suy hô hấp cấp

Nguy cơ tử vong nếu không được xử trí kịp thời

Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm ở những người có bệnh nền như suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc đang sử dụng thuốc lợi tiểu.

Khi nào cần đi khám?

Người dân cần đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu sau:

Yếu cơ, liệt tay chân đột ngột

Chuột rút kéo dài, mệt mỏi bất thường

Hồi hộp, tim đập nhanh hoặc không đều

Táo bón kéo dài không rõ nguyên nhân

Có tiền sử hạ kali máu hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu

Việc chẩn đoán được thực hiện thông qua xét nghiệm máu đo nồng độ kali và điện tâm đồ để đánh giá ảnh hưởng lên tim.