Bác sĩ chỉ mặt “thủ phạm ngọt ngào” khiến huyết áp vượt ngưỡng bất ngờ

Người hâm mộ một món ăn được ưa chuộng có thể sẽ sốc khi biết rằng nó có thể làm tăng huyết áp. Một bác sĩ tim mạch đã chỉ ra năm yếu tố “đáng ngạc nhiên” có thể “gây tăng huyết áp”, và một loại kẹo quen thuộc đã nằm trong danh sách đó.

Bác sĩ Nicole Harkin, tại Mỹ, đã đề cập đến thực phẩm này trong một video được chia sẻ trên tài khoản TikTok @Nicoleharkinmd của cô.

Bác sĩ Harkin được chứng nhận chuyên môn về Nội khoa, Tim mạch, Siêu âm tim và Lipid học lâm sàng. Trong video gửi tới 16.000 người theo dõi, nữ bác sĩ tim mạch cho biết “tiêu thụ một lượng lớn kẹo cam thảo đen” có thể làm tăng huyết áp.

Chuyên gia nói: “Tôi thực sự có một bệnh nhân gặp vấn đề huyết áp mới phát sinh do cô ấy mới ‘nghiện’ kẹo cam thảo đen. Tình trạng này đã được giải quyết khi tôi phát hiện ra nguyên nhân và yêu cầu cô ấy ngừng ăn nó!”

Quá nhiều kẹo cam thảo có thể ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp.

Bác sĩ Harkin giải thích rằng có nhiều yếu tố cần cân nhắc khi kiểm soát huyết áp. Cô viết: “Mặc dù chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, tuổi tác và di truyền là những yếu tố chính ảnh hưởng đến huyết áp của chúng ta, vẫn còn nhiều yếu tố khác có thể làm tăng huyết áp mà chúng ta nên lưu ý.”

Cô cũng đề cập đến một số loại thuốc, rối loạn tuyến giáp, hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và việc uống rượu quá mức trong danh sách của mình.

Vì sao kẹo cam thảo đen có thể gây tăng huyết áp?

Tổ chức Tim mạch Anh (British Heart Foundation) cũng đưa ra cảnh báo tương tự trên trang web của mình đối với những người ăn cam thảo đen, giải thích rằng việc tiêu thụ với số lượng lớn có thể gây rủi ro cho một số người.

Chuyên gia dinh dưỡng Victoria Taylor của BHF cho biết: “Những viên kẹo cam thảo được phủ (hoặc thậm chí bao) muối rõ ràng không phải là lựa chọn tốt cho tim mạch, nhưng nhìn chung, thỉnh thoảng ăn một lượng nhỏ cam thảo là an toàn.”

“Tuy nhiên, tiêu thụ lượng lớn và thậm chí cả lượng vừa phải cam thảo đen (57g mỗi ngày) có thể gây tác động tiêu cực về thể chất, đặc biệt nếu bạn trên 40 tuổi và có tiền sử bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp.”

Các rủi ro này là do glycyrrhizin – một chất có trong rễ cam thảo. Chất này ngọt gấp khoảng 30 đến 50 lần so với đường và có thể ảnh hưởng đến nồng độ kali và natri, những chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa dịch cơ thể. Tổ chức từ thiện này cho biết thêm rằng tiêu thụ quá nhiều glycyrrhizin cũng có thể gây giữ nước, phù nề và yếu cơ.

British Heart Foundation cho biết: “Tin tốt là nếu cam thảo gây ra những tác động này với bạn, thì những thay đổi đó thường không vĩnh viễn. Ngừng tiêu thụ cam thảo và mức natri, kali cùng lượng dịch trong cơ thể bạn sẽ trở lại bình thường.”

“Tuy nhiên, nếu bạn đã gặp bất kỳ triệu chứng nào có thể do cam thảo gây ra, điều quan trọng là hãy thông báo cho bác sĩ để họ có thể đảm bảo không có nguyên nhân nào khác.”

Theo NHS, tăng huyết áp thường không gây ra triệu chứng rõ ràng, nhưng đây là tình trạng rất phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi. Luôn trao đổi với bác sĩ đa khoa về bất kỳ vấn đề sức khỏe nào bạn lo ngại.