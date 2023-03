Bà xã Justin Bieber rủ chồng "cà khịa" tình cũ dù đã hòa giải với Selena Gomez?

Nóng nhất trên MXH và truyền thông xứ cờ hoa hiện tại vẫn là bộ ba Selena Gomez - Justin Bieber - Hailey Bieber. Sau khi tranh cãi bắt nạt và ồn ào liên quan đến Taylor Swift nổ ra, Hailey Bieber bị nhiều người quay lưng, thu về không ít antifan. Bị tẩy chay diện rộng, vợ Justin Bieber tìm đến tình cũ của chồng "cầu cứu", viết tâm thư hoà bình. Mới đây chính Selena Gomez đã lên tiếng hoà giải, ấn theo dõi Hailey trên Instagram và phía cô nàng it girl cũng đáp trả một cách ấm áp. Thế nhưng dân tình vẫn xôn xao khoảnh khắc Hailey Bieber rủ chồng hát Kill Bill tại concert nữ ca sĩ SZA.

Hailey Bieber và Selena Gomez viết tâm thư hoà giải

Hailey rủ Justin hát Kill Bill

Kill Bill là hit bự mới nhất của SZA, nói về một cô gái đau khổ khi nghĩ về tình cũ, chỉ muốn "giết người tôi đã yêu". Bài hát có đoạn điệp khúc "I might, I might kill my ex" cực kỳ viral MXH. Nhiều fan dự show đã ghi lại khoảnh khắc đoạn điệp khúc vang lên, Hailey Bieber say sưa phiêu và hát theo nhạc. Một giây sau, cô quay sang chỗ chồng và muốn Justin cùng "quẩy". Thế nhưng thái độ Justin Bieber lại khá thờ ơ.

Cả hai liên tục trao đổi dù đang đến phần điệp khúc

Hailey rủ Justin hát cùng nhưng anh không mấy hứng thú

Khoảnh khắc này lập tức thu hút sự chú ý và trở thành chủ đều hot trên các trang mạng. Nhiều fan còn chỉ ra Justin Bieber ở những bài hát khác đều vô cùng phấn khích, hát, nhảy theo. Nhưng đến Kill Bill anh lại không mấy hứng thú, kể cả vợ đã rủ hát cùng. Động thái này của Hailey Bieber được dân tình phân tích như cách cô lại tiếp tục thể hiện thái độ với Selena Gomez. Netizen Mỹ đều biết mức độ quan tâm mà Hailey dành cho Selena là cực lớn, đặc biệt trong bão drama như hiện tại.

Cặp đôi nổi tiếng tại concert nữ ca sĩ SZA

Nói đi cũng phải nói lại, việc hát theo một bài hát tại concert là điều bình thường, nhất là với phần điệp khúc của một bài hit. Do đó, fan cặp đôi Justin - Hailey vẫn đưa ra nhiều lý lẽ bảo vệ thần tượng cho rằng mọi lùm xùm trên MXH đều là do dân tình quá mức suy diễn. Justin Bieber có thể không thích Kill Bill và cặp vợ chồng có thể tranh cãi nhiều chuyện dẫn đến thái độ của nam ca sĩ chứ không nhất thiết là vì bài hát này động chạm đến Selena Gomez.

Clip: TikTok