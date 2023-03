Rộ tin Selena Gomez đang hẹn hò Zayn Malik, còn bị bắt gặp "khóa môi" tại nhà hàng?

Ngày 25/3, trang Page Six đưa tin Selena Gomez - Zayn Malik đang vướng tin đồn hẹn hò sau khi cả hai được cho là đã bị bắt gặp hẹn hò lãng mạn tại một nhà hàng nổi tiếng ở Manhattan, New York.

Nhân viên phục vụ tại nhà hàng chia sẻ cô đã chứng kiến cảnh Selena và cựu thành viên One Direction có nhiều hành động thân mật như ôm nhau hay "khóa môi" tại bàn ăn.

Selena Gomez vướng tin đồn hẹn hò với Zayn Malik - Ảnh: Internet

Nguồn tin còn cho biết cặp đôi đã có khoảng thời gian hẹn hò trong giờ cao điểm của nhà hàng và ở lại khoảng 2 giờ trước khi rời đi. Người này cũng tiết lộ thêm với Page Six: "Họ công khai như thế nhưng những vị khách trong nhà hàng cũng không quan tâm đến những người nổi tiếng. Không ai để ý đến họ ngoài trừ nhân viên phục vụ cả". Sau khi tin đồn nổ ra, đại diện của Selena và Zayn vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trước đó, Selena Gomez và Zayn Malik đã có động thái đáng ngờ khi nhấn "theo dõi" nhau trên Instagram. Selena Gomez cũng là 1 trong 18 tài khoản hiếm hoi nằm trong danh sách theo dõi của cựu thành viên One Direction.

Selena Gomez - Zayn Malik bắt đầu theo dõi nhau từ giữa tháng 3 - Ảnh: Chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên 2 cái tên Selena Gomez và Zayn Malik vướng tin đồn yêu đương. Từ năm 2013, cựu thành viên One Direction đã hét toáng lên trong một buổi phỏng vấn: "Chắc chắn tôi sẽ hôn Selena Gomez nếu có cơ hội".

Đến năm 2016, Justin Bieber cũng từng ẩn ý tố bạn gái cũ lừa dối, ngoại tình với Zayn Malik trong khoảng thời gian hẹn hò anh. Giọng ca Who Says còn từng gây tranh cãi vì "thả thính" cựu thành viên One Direction trong lúc anh còn hẹn hò siêu mẫu Gigi Hadid: "Nếu anh ấy có hỏi tôi hẹn hò, tôi sẽ đồng ý. Chỉ đùa thôi, nhưng không đùa đâu".

Selena Gomez từng bị Justin Bieber tố ngoại tình với Zayn Malik - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay mối tình 8 năm - Justin Bieber, Selena Gomez từng có khoảng thời gian hẹn hò The Weeknd. Trước Zayn Malk, nữ ca sĩ cũng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với nhiều sao nam như Charlie Puth, Samuel Krost, Niall Horan, Zedd, Orlando Bloom... và gần nhất là Drew Taggart - thành viên The Chainsmokers.

Trong khi đó, Zayn Malik có con chung 2 tuổi với siêu mẫu Gigi Hadid. Cả hai đã chính thức chia tay vào năm 2021 sau vụ ẩu đả giữa nam ca sĩ đình đám này với mẹ vợ - bà Yolanda Hadid. Tuy Zayn Malik đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc hành hung mẹ của Gigi, nhưng nam ca sĩ cũng không thể cứu vãn nổi mối quan hệ với nàng thơ của giới thời trang.

Nguồn: Page Six