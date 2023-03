Hailey Bieber cầu cứu Selena Gomez vì bị dọa giết sau ồn ào "chân mày"

Chiều ngày 24/3, Selena Gomez khiến công chúng ngỡ ngàng khi đăng tải bài viết trên story cá nhân, cho biết Hailey Baldwin - bà xã Justin Bieber đã gọi điện cầu cứu cô vì bị antifan dọa giết. Được biết, nữ người mẫu đình đám nhận tin đe doạ sau khi vướng ồn ào "chân mày" với giọng ca Who Said.

Hailey và Selena từng chụp ảnh thân thiết nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng bà xã Justin Bieber "bằng mặt không bằng lòng" với tình cũ của chồng.

Cụ thể, Selena Gomez chia sẻ: "Hailey Bieber đã liên hệ với tôi và báo tôi biết rằng cô ấy nhận về rất nhiều lời đe dọa tính mạng cùng hành vi tiêu cực khác. Đây không phải là điều tôi mong muốn. Không ai đáng phải hứng chịu làn sóng ghét bỏ hay bị bắt nạt như thế này. Tôi chỉ ủng hộ những điều tử tế, mong mọi người hãy dừng lại". Hành động lên án xu hướng bạo lực, bảo vệ Hailey của Selena liên tục nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ thế giới. Điều này thể hiện tấm lòng tử tế của nữ ca sĩ quyền lực này.

Bài đăng của Selena Gomez gây xôn xao MXH.

Thời gian qua, ồn ào giữa Selena Gomez với đôi bạn thân Hailey Bieber - Kylie Jenner trở thành điểm nóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu. Chuyện là Selena Gomez từng đăng video chia sẻ về sự cố và làm hỏng lông mày của mình, chỉ vài giờ sau, Kylie Jenner đăng ảnh chụp màn hình FaceTime giữa cô và Hailey Bieber, kèm theo dòng trạng thái: "Đó thật sự là tai nạn hả?". Nhiều người cho rằng Hailey và bạn thân ẩn ý "cà khịa" tình cũ của chồng.

Đây không phải là lần đầu tiên Hailey Bieber vướng ồn ào với Selena Gomez. Vào tháng 1/2023, sau khi Selena Gomez ảnh bikini khoe hình thể hiện tại, Hailey đã đăng tải một đoạn video cùng Kendall Jenner - chị gái Kylie Jenner và có phát ngôn gây tranh cãi: "I'm not saying she deserved it, but God's timing is always right" (Tôi không muốn nói kiểu đáng đời cô ta hay gì, nhưng thời gian đã nói lên tất cả).

Không lâu sau đó, Hailey Bieber đã phải xóa video này đi do fan cho rằng chia sẻ của hội bạn thân là đang ẩn ý miệt thị ngoại hình Selena Gomez. Dù bà xã Justin Bieber lên tiếng đính chính rằng mục đích của video chỉ là để đùa vui, không nhằm đả kích bất kỳ ai nhưng cư dân mạng vẫn không tin vào lý lẽ này.

Từ khi kết hôn với Justin Bieber, Hailey luôn trở thành tâm điểm chỉ trích. Nữ người mẫu còn bị cho là "ám ảnh" Selena Gomez đến mức cố tình bắt chước tình cũ của chồng từ lời nói đến phong cách.

Nguồn: Instagram