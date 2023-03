Selena Gomez bất ngờ xuất hiện trong bộ váy cưới giữa đường phố New York

Thực tế hình ảnh Selena Gomez trong bộ váy cưới trên đường phố New York (Mỹ) hôm qua nằm trong một cảnh quay của series đình đám Only Murders in the Building. Nữ diễn viên dường như đang quay cảnh "cô dâu chạy trốn" của hai bạn diễn Steve Martin và Martin Short.

Trong những hình ảnh này, Selena lộng lẫy trong váy cưới ren bồng bềnh, quây ngực, kết hợp cùng voan trắng dài và găng tay trang nhã. Selena Gomez cũng đã tự đăng tải hình ảnh bản thân mặc váy cưới lên trang mạng cá nhân với dòng trạng thái: "Tôi không có gì để nói cả. Đây chỉ là một ngày bình thường khi đi làm thôi".

(Ảnh: Getty Images)

Hình ảnh Selena Gomez trong bộ váy cưới trên đường phố New York. (Ảnh: Getty Images)

Selena Gomez xuất hiện cùng hai diễn viên Steve Martin và Martin Short. (Ảnh: Just Jared)

Mặc dù chỉ là bộ trang phục trong một bộ phim nhưng hình ảnh Selena trong bộ váy cưới đã khiến những người hâm mộ vô cùng phấn khích. Nhiều khán giả thậm chí còn gửi lời chúc, mong cựu ngôi sao Disney sớm tìm được "nửa kia" và sống hạnh phúc. Thế nhưng có vẻ như giọng ca Lose You To Love Me sẽ không "bước vào lễ đường" với bất kì ai trong thời gian tới, khi mà cô nhiều lần khẳng định vẫn đang độc thân.



Hình ảnh Selena Gomez tự đăng tải trên trang mạng cá nhân. (Ảnh: Instagram/ Selena Gomez)

Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ đã chia sẻ một video của bản thân lên Tik Tok với ẩn ý rằng bản thân vẫn chưa có người yêu. Cụ thể, trong video này, Selena nhại theo một đoạn ghi âm: "Tôi ghét khi con gái than thở rằng người họ thầm thương trộm nhớ không biết rằng họ tồn tại. Trời ơi, người tôi thích còn chẳng tồn tại". Dưới đoạn video, cựu ngôi sao Disney để lại dòng trạng thái: "Tôi vẫn đang tìm kiếm anh ta đấy".