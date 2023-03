The Glory sẽ có phần 3, Song Hye Kyo nhường vai chính cho nhân vật bất ngờ này?

The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận đích thị là dự án phim Hàn gây sốt nhất đầu năm 2022, đánh dấu bước chuyển mình táo bạo của Song Hye Kyo sau nhiều vai diễn không thành công. Chính vì vậy, không ít khán giả mong ngóng, muốn biết về khả năng The Glory ra mắt tiếp phần 3. Về vấn đề này, nam chính Lee Do Hyun đã có những chia sẻ chính thức.

The Glory sẽ có phần 3?

Trong một phỏng vấn cùng tạp chí Cosmopolitan Korea, nam diễn viên Lee Do Hyun đã có những chia sẻ khi được hỏi về khả năng The Glory ra mắt phần 3. Lee Do Hyun cho biết: "Nếu có phần 3 thì tôi vui lắm chứ, thế nhưng hiện tại tôi không thể chia sẻ gì thêm". Bản thân mỹ nam bày tỏ sự tò mò, thích thú nếu The Glory làm tiếp phần mới, thế nhưng cũng tránh không tiết lộ quá nhiều.

Lee Do Hyun chia sẻ về khả năng The Glory 3 được sản xuất

Theo Allkpop, thông tin về phần 3 của The Glory đã "râm ran" trên mạng xã hội Hàn Quốc trong vài ngày qua. Nhiều khán giả mong đợi nhân vật Yeo Jeong của Lee Do Hyun sẽ có nhiều đất diễn, thậm chí trở thành cái tên trung tâm thay vì Dong Eun của Song Hye Kyo. Một số chi tiết từ phim đã được khán giả chia sẻ, nhiều khả năng gợi ý cho phần tiếp theo.

Yeo Jeong sẽ trở thành nhân vật chính của phần 3

Yeo Jeong đã đóng vai trò lớn, giúp Dong Eun hết mình trong công cuộc báo thù của cô. Giờ đây nếu có phần 3, Yeo Jeong có thể sẽ được Dong Eun giúp đỡ ngược lại. Trong phần 2 vừa qua, Dong Eun đã thành công hạ bệ Kang Young Cheon - tên sát nhân từng lấy mạng bố của Yeo Jeong, giúp anh trả được mối thù hãm hại gia đình anh năm xưa.

Nhân vật của Lee Do Hyun có quá khứ khổ đau

Chưa dừng lại ở đó, trong tập cuối của The Glory 2, Moon Dong Eun còn gửi tin nhắn co Kang Hyeon Nam, ghi rằng "Đang tìm một nhân viên nữ. Hãy liên lạc tôi". Ngoài ra, hành trình báo thù của Dong Eun thực chất vẫn chưa dừng lại vì sau cùng, Yeon Jin, Sa Ra và Hye Jung vẫn còn sống và có thể trở về cuộc sống tự do bất cứ lúc nào.

Dong Eun gửi tin nhắn cho Hyeon Nam cuối phim

Nhiều nhân vật phản diện vẫn còn sống, có thể trở lại

Cho đến hiện tại, phần lớn giả thuyết đều đến từ khán giả, những người yêu thích và mong muốn The Glory tiếp tục hành trình của mình. Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng phim nên kết thúc sau 2 phần và Dong Eun xứng đáng có một cuộc đời mới tươi đẹp sau thời gian dài đen tối, bị hành hạ bởi thù hận.

Nguồn: Allkpop