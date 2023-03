Vướng tin rời rạp vì doanh thu bết bát, ekip phim của Midu và Lê Dương Bảo Lâm bức xúc lên tiếng

Đầu tuần này, thông tin dự án Khi Ta Hai Lăm của Luk Vân, do Midu - Lê Dương Bảo Lâm đóng chính phải rút khỏi rạp chiếu do doanh thu thấp khiến khán giả chú ý. Bên cạnh đó, nhiều trang truyền thông cũng đã đưa tin, đồng thời liên hệ phía phía Lotte Entertainment Việt Nam để tìm hiểu lý do và xác nhận phim rời rạp sau 2 tuần chiếu.



Phim của Midu - Lê Dương Bảo Lâm vướng tin rút lui vì doanh thu thấp.

Tuy nhiên sau đó, phía ekip Khi Ta Hai Lăm đã có động thái lên tiếng, phủ nhận chuyện "đứa con tinh thần" hoàn toàn rút khỏi rạp, tạm biệt khán giả. Trao đổi với chúng tôi, ông Phúc TX - phụ trách PR của phim Khi Ta Hai Lăm cho biết: "Tùy theo rạp, nếu hết khán giả thì rạp sẽ không thể sắp xếp thêm suất chiếu, coi như phim đó hết suất ở rạp đó. Tuy nhiên, 'rút rạp' chỉ đúng khi nhà sản xuất hay nhà phát hành yêu cầu ngưng chiếu vì lý do riêng của họ. Ví dụ ngày 21/3, phim vẫn còn 3 suất chiếu tại hai rạp là 11h20 - rạp EVG Thắng Lợi, và 2 suất 18h05, 22h50 tại BHD Quang Trung".

Dù ít suất nhưng Khi ta hai lăm vẫn còn chiếu, không có chuyện rút lui.

Mặt khác, một đại diện phía Lotte Entertainment Việt Nam - Marketing Manager Lê Ngọc Trân còn đăng trạng thái khẳng định phía cụm rạp chưa từng có cá nhân đại diện trao đổi về việc Khi Ta Hai Lăm rút lui vì doanh thu ảm đạm. Bộ phim vẫn đang chiếu trên toàn quốc, song ít suất chiếu hơn các dự án vừa ra mắt hay đang hot là chuyện thường tình.

Marketing Manager của Lotte Entertainment Việt Nam khẳng định phim chưa rời rạp.

Khởi chiếu từ ngày 3/3, Khi Ta Hai Lăm có chặng đường doanh thu cực gian nan và chỉ thu về chưa đến 3 tỷ đồng sau 2 tuần. Phim đối mặt với nhiều đối thủ như Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy ("ngựa ô" phòng vé hiện đang tiến gần đến mốc trăm tỷ), hay ngay cả Nhà Bà Nữ vẫn đang trụ rạp khá vững vàng. Phim lấy đề tài thanh xuân, ngôn tình, mô hình nhóm nhạc nam thần tượng nhưng bị chê về diễn xuất và tình tiết nhàm chán.

Khi Ta Hai Lăm thất thu do nội dung, diễn xuất chưa đủ sức hút.

Ảnh: Ekip cung cấp