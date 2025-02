Ngày 22/2/2025, lễ trao giải D-AWARDS 2024 đã diễn ra tại Hàn Quốc. Đây là năm đầu tiên D-AWARDS được đăng cai tổ chức bởi hãng truyền thông Hàn Quốc Sports DongA, là giải thưởng vinh danh những nhóm nhạc Kpop hot nhất năm qua. Sự kiện quy tụ các nhóm nhạc trẻ như ZEROBASEONE, ENHYPEN, NCT WISH, RIIZE, P1Harmony, tripleS,... Tuy nhiên, spotlight đêm trao giải lại thuộc về cảnh ẩu đả nghiêm trọng ngay giữa khán đài.

Ẩu đả nghiêm trọng ở lễ trao giải D-AWARDS tối 22/2

Hai khán giả, 1 nam 1 nữ đánh nhau, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Video đăng tải khoảnh khắc này thu về hơn 2.1 triệu lượt xem trên nền tảng X và vô số bài đăng chia sẻ. Đoạn video cho thấy cảnh hai người hung hăng túm tóc nhau và giật mạnh. Người nữ bị đánh túi bụi, trong khi đó đám đông xung quanh đổ xô quay video.

Đoạn video cho thấy cảnh hai người hung hăng túm tóc nhau và giật mạnh

Đội ngũ an ninh nhanh chóng vào cuộc, hai người vẫn tiếp tục ẩu đả đã bị yêu cầu rời khỏi sự kiện. Hình ảnh này khiến nhiều cư dân mạng bất bình vì những người theo dõi trực tiếp không can ngăn, chỉ quay video. Knet lên án người đàn ông vì đã bạo lực với một người phụ nữ và đặt ra lo ngại cho vấn đề an ninh tại các sự kiện công cộng. Đây không phải lần đầu fan ẩu đả ở các concert, lễ trao giải. Lý do có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tranh giành vị trí đứng hay liên quan đến thần tượng.

Phản ứng của Knet:

- Loại lý do thảm hại nào cho việc một người đàn ông túm tóc một người phụ nữ như vậy...

- Tại sao họ lại đánh nhau...? Trông có vẻ nguy hiểm.

- Vậy ra thực sự là một gã bên phải... Thật là một kẻ thua cuộc.

- Thật buồn cười khi những người xung quanh họ vẫn tiếp tục ghi hình khi có một cuộc ẩu đả thực sự đang nổ ra.

- Ôi, thật là một kẻ thua cuộc hoàn toàn.

- Một người đàn ông túm tóc một người phụ nữ? Đó là điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ.

SEVENTEEN

và aespa "càn quét" mùa đầu tiên của D-AWARDS

Bỏ qua tranh cãi, D-AWARDS 2024 đã vinh danh một số nhóm nhạc nổi bật của năm qua. Trong đó, SEVENTEEN và aespa tiếp tục là 2 cái tên "càn quét" các lễ trao giải. Người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến những nghệ sĩ đã chiến thắng cúp đầu tiên của giải thưởng D-AWARDS.



Kết quả D-AWARDS 2024: Nghệ sĩ của năm: SEVENTEEN Bài hát của năm: aespa - Supernova Album của năm: ENHYPEN - ROMANCE: UNTOLD Màn trình diễn của năm: RIIZE Bản thu của năm: ZEROBASEONE Xu hướng của năm: QWER