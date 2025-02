Tối 16/2/2025, Hanteo Music Awards lần thứ 32 đã chính thức khép lại với 2 đêm trao giải diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Là lễ trao giải được khởi xướng bởi Hanteo - bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu của Hàn Quốc dựa trên doanh số bán, HMAs hàng năm vẫn được fan Kpop ngóng chờ kết quả.

Một lễ trao giải lớn như HMA gần như bị công chúng “phớt lờ” vì tin tức Kim Sae Ron nổ ra cùng lúc

Nhưng năm nay, Hanteo Music Awards “chìm nghỉm” giữa loạt sự kiện giải trí hấp dẫn khác như Jisoo (BLACKPINK) comeback, G-Dragon công bố giá vé concert, lên sóng show thực tế mới,.... Dàn line-up góp mặt ở 2 đêm trao giải cũng thiếu vắng các tên tuổi nổi tiếng hiện nay. Điểm qua chỉ có TXT, Minnie (G)I-DLE, Kim Jae Joong, RIIZE, NCT Wish,... Đặc biệt, vào chiều tối 16/2, diễn viên nhí một thời Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng, hoàn toàn khiến truyền thông “rúng động”. Một lễ trao giải lớn như HMAs gần như bị công chúng “phớt lờ”.

aespa thắng Best Artist (Nghệ sĩ xuất sắc nhất)

Album of the Year (Album của năm thuộc về SEVENTEEN với Spill The Feels

TXT thắng Best Performance (Màn biểu diễn hay nhất)

Sau 2 ngày trao giải, cuối cùng HMAs lần thứ 32 cũng tìm ra những cái tên xứng đáng với các hạng mục. 4 giải thưởng cao nhất - Daesang lần lượt gọi tên: (G)I-DLE - Fate cho Song Of The Year (Ca khúc của năm); TXT thắng Best Performance (Màn biểu diễn hay nhất) ; aespa thắng Best Artist (Nghệ sĩ xuất sắc nhất) và cuối cùng Album of the Year (Album của năm thuộc về SEVENTEEN với Spill The Feels.

NewJeans (đã tự đổi thành NJZ) dù đang trong chiến trận với công ty chủ quản ADOR vẫn được nhận Bonsang Nghệ sĩ của năm

Hai tân binh nam - nữ của năm gọi tên NCT Wish và ILLIT. NewJeans (đã tự đổi thành NJZ) dù đang trong chiến trận với công ty chủ quản ADOR vẫn được nhận Bonsang Nghệ sĩ của năm. Ngoài ra, ở hạng mục Bonsang những nghệ sĩ nổi bật năm qua cũng được ôm giải mang về, gồm NCT Dream, IVE, PLAVE, IU, ZEROBASEONE, SEVENTEEN, RIIZE, Stray Kids, aespa, TWS, TXT, (G)I-DLE, DAY6, LE SSERAFIM, ENHYPEN.

Việc aespa không được xướng tên cho Daesang Ca khúc của năm khiến dân tình cảm thấy khó hiểu

Kết quả HMAs 2024 thu về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH, nhất là khi 4 hạng mục Daesang không công bố tiêu chí, hoàn toàn dựa vào BGK. Trong đó, Daesang Album của năm thuộc về SEVENTEEN và Daesang Nghệ sĩ xuất sắc nhất thuộc về aespa được nhận xét là tương xứng với thành tích nhất. Năm qua, SEVENTEEN tiếp tục là nhóm nam dẫn đầu về doanh thu album. Doanh số tuần đầu của mini album thứ 12 Spill The Feels cán mốc 3 triệu bản. aespa thì vươn lên mạnh mẽ, càn quét các lễ trao giải cuối năm nhờ màn “lội ngược dòng” ấn tượng cùng album đầu tay và siêu hit Supernova.

Nhiều fan Kpop cho rằng, HMAs “chia giải” cho nghệ sĩ đến dự (Minnie dự HMAs năm nay)

Điểm gây tranh luận nằm ở Daesang Ca khúc của năm - Fate (G)I-DLE. Dù đạt Perfect All-Kill trong năm qua, nhưng độ phổ biến của ca khúc này vẫn chưa thể đọ lại Magnetic - ILLIT hay Supernova - aespa. Nhiều fan Kpop cho rằng, HMAs “chia giải” cho nghệ sĩ đến dự (Minnie dự HMAs năm nay) trong khi bài hát xứng đáng đạt Daesang hơn là Supernova lại “trượt”. Việc aespa không được xướng tên cho Daesang Ca khúc của năm khiến dân tình cảm thấy khó hiểu.

Tổng kết giải HMA 2024: Daesang Song of the Year (Ca khúc của năm): (G)I-DLE - Fate Daesang Album of the Year (Album của năm): SEVENTEEN - Spill The Feels Daesang Best Performance (Màn trình diễn xuất sắc nhất): TXT Daesang Best Artist (Nghệ sĩ xuất sắc nhất): aespa Bonsang Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm): NCT Dream, NewJeans (đã tự đổi thành NJZ), IVE, PLAVE, IU, ZEROBASEONE, SEVENTEEN, RIIZE, Stray Kids, aespa, TWS, TXT, (G)I-DLE, DAY6, LE SSERAFIM, ENHYPEN Tân binh nam của năm: NCT Wish Tân binh nữ của năm: ILLIT Best Trend Leader: RIIZE Special Award - Hip-hop (Giải đặc biệt Hip-hop): RM (BTS) Emerging Artist: ARTMS, EVNNE Global Generation Icon: (G)I-DLE Global Artist in Oceania: Yeonjun (TXT) Global Artist in North America: TXT Global Artist in Asia: PLAVE Global Artist South America: Rosé Global Artist in Europe: Jimin (BTS) Global Artist in Africa: ATEEZ Blooming Star - Male: NOWADAYS Blooming Star - Female: SAY MY NAME Blooming Performance Group: YOUNG POSSE Global Rising Star: tripleS Grand Wave Musician: Kim Jae Joong The Most Prime Solo: Minnie ((G)I-DLE) Top Touring Artist: TXT Post Generation: Choi Yena Hanteo Choice Kpop Artist: LIGHTSUM, 8TURN Who's Fandom Award: Oh My Girl Great Female Artist: Choi Yena The Most Prime Group: RIIZE Next Worldwide Group: NCT Wish