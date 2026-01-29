Ariana Grande tiết lộ lý do không muốn mặc quần ra đường suốt một khoảng thời gian

Mới đây, Ariana Grande đã có dịp nhìn lại những dấu mốc thời trang đáng nhớ trong sự nghiệp khi trò chuyện cùng Vogue, lật giở lại 21 tạo hình tương ứng với những giai đoạn khác nhau cho đến hiện tại. Trong số đó, thời điểm năm 2018 khi cô gần như "đóng đinh" với hình ảnh áo hoodie oversized kết hợp boots cao quá gối và không mặc quần gây tò mò cho người hâm mộ. Thời điểm đó, việc Ariana liên tục lăng xê phong cách này khiến công chúng chỉ đơn thuần nghĩ nữ ca sĩ đang "phát cuồng" với mốt giấu quần mà thôi.

Ảnh: Vogue

Nhìn lại bức ảnh chụp mình rời căn hộ cũ ở New York với chiếc sweatshirt đen rộng thùng thình, boots cao và túi đeo hông màu xanh lá, Ariana thẳng thắn chia sẻ: Đó là một quãng thời gian rất lạ trong cuộc đời cô. Nữ ca sĩ thừa nhận lúc ấy bản thân phải đối mặt với quá nhiều tổn thương và chỉ muốn "trốn đi" trong những món đồ thật rộng, thật ấm và an toàn. Tuy vậy, cô cũng không quên cười nói rằng chính đôi boots cao vẫn giúp mình cảm thấy tự tin và quyến rũ giữa mọi hỗn loạn.

Ariana cho biết, ở thời điểm đó, cô gần như không còn đủ năng lượng tinh thần để quan tâm đến việc mặc gì mỗi ngày. Lựa chọn dễ dàng nhất là khoác lên người một chiếc áo nỉ rộng và một đôi boots "đủ ngầu", và thế là phong cách tưởng chừng ngẫu hứng ấy ra đời. Đó không phải là sự tính toán có chủ đích, mà đơn giản là một cách để ngôi sao này giúp mình thấy ổn hơn về mặt cảm xúc.

Ảnh: tumblr, X, SplashNews.

Những outfit áo rộng, chân trần của Ariana Grande xuất hiện dày đặc trong giai đoạn đầy biến động. Năm 2017, khi đang biểu diễn tại Manchester (Anh), buổi concert của cô bị đánh bom khiến 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Sự kiện này để lại vết thương tinh thần sâu sắc với nữ ca sĩ, đến mức cô từng chia sẻ rằng ngày 22/5/2017 sẽ khiến mình "câm lặng và đầy câu hỏi suốt phần đời còn lại".

Chưa kịp hồi phục hoàn toàn, đến tháng 9/2018, Ariana tiếp tục chịu cú sốc khi bạn trai cũ là rapper Mac Miller qua đời vì sốc thuốc ở tuổi 26. Cùng thời điểm đó, mối quan hệ chóng vánh với Pete Davidson, từ đính hôn đến chia tay chỉ trong vài tháng, càng khiến tâm lý của cô thêm chông chênh.

Ảnh: X

Trong video, Ariana cũng nhắc đến những lần biến hình khác, từ mái tóc đỏ rực thời đóng Victorious mà cô đùa rằng mình đã ký giấy giao tóc cho nhà sản xuất, cho đến mái tóc vàng bạch kim khi hóa thân trong bộ phim Wicked. Nữ ca sĩ không quên đáp trả những ý kiến chê bai đôi lông mày thẳng của mình, khẳng định cô yêu phong cách đó dù người khác có thích hay không.