Kim Seon Ho siêu cấp đẹp trai, Lee Young Ae - Moon Ga Young sang ngút ngàn tại event của Bottega

Sự kiện của Bottega Veneta tại Hàn Quốc mới đây đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi quy tụ loạt ngôi sao đình đám. Từ biểu tượng nhan sắc và đẳng cấp hàng đầu Kbiz như Lee Young Ae, đến những gương mặt được yêu thích như Kim Seon Ho, Moon Ga Young, Hong Kyung hay I.N (Stray Kids)... tất cả đều góp mặt tạo nên bức tranh visual mãn nhãn. Dàn sao ghi điểm tuyệt đối khi khoác lên mình những thiết kế mang đậm tinh thần thủ công tinh xảo và thẩm mỹ tối giản đặc trưng của nhà mốt Ý. Mỗi người một phong cách, từ thanh lịch, sang trọng đến trẻ trung, cá tính, nhưng đều toát lên khí chất thời thượng và cuốn hút.

Dàn sao khủng đổ bộ event của Bottega Veneta. (Nguồn: haroshi_07)

Xuất hiện tại sự kiện, Lee Young Ae mang đến hình ảnh của một biểu tượng nhan sắc vượt thời gian với khí chất sang trọng khó trộn lẫn. Nữ diễn viên lựa chọn bản phối trung tính gồm trench coat dáng dài gam beige xám, layer tinh tế với sơ mi và chân váy đồng điệu, tạo nên tổng thể thanh lịch, trang nhã. Thiết kế phom rộng vừa phải giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai, đồng thời giữ trọn vẻ chững chạc, đĩnh đạc đặc trưng của “nàng Dae Jang Geum”. Điểm nhấn nằm ở chiếc túi da đen cầm tay cùng phần khăn choàng xử lý chất liệu đan đặc trưng Bottega Veneta, khiến tổng thể thêm chiều sâu thị giác. Visual tuổi 54 của Lee Young Ae vẫn khiến người đối diện khó rời mắt: làn da tươi trẻ, thần thái điềm tĩnh, nụ cười rạng rỡ.

Vẻ ngoài trẻ trung cùng khí chất sang trọng của Lee Young Ae hút mắt trong mọi ống kính. (Nguồn: Instagram)

Kim Seon Ho "đốn tim" người hâm mộ với diện mạo lịch lãm, hiện đại nhưng không hề gò bó. Nam diễn viên chọn outfit mang tinh thần menswear tối giản: áo sơ mi kết hợp cùng quần âu sáng màu, khoác ngoài là áo dáng dài tông nâu trầm. Cách phối đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại tôn trọn vóc dáng cao ráo và khí chất nam tính nhẹ nhàng của ngôi sao Can This Love Be Translated?. Visual của nam thần xứ Hàn tiếp tục phát huy thế mạnh: gương mặt sáng, ánh mắt ấm áp cùng nụ cười má lúm đặc trung, thu hút ống kính ngay từ khoảnh khắc xuất hiện.

Kim Seon Ho gây thương nhớ với giao diện lịch lãm, bảnh bao chuẩn nam thần. (Nguồn: Instagram)

Moon Ga Young mang đến một màu sắc hoàn toàn khác với hình ảnh sắc sảo, thời thượng và có phần cá tính. Nữ diễn viên lựa chọn áo da đen dáng ngắn ôm gọn phần thân trên, kết hợp cùng quần ống rộng chất liệu da đan, làm nổi bật vòng eo thon gọn và tỷ lệ cơ thể cân đối của Moon Ga Young. Cách cô phối phụ kiện tối giản, từ đôi giày mũi nhọn đến chiếc túi da trắng đan nổi, giúp set đồ giữ được sự hài hòa, không bị nặng nề. Mỹ nhân sinh năm 1996 ghi điểm với visual bén, kiểu tóc buộc gọn khoe trọn đường nét sắc sảo. Thần thái tự tin, bước đi dứt khoát khiến cô trông như một fashion icon thực thụ, dễ dàng trở thành tâm điểm tại sự kiện.

Moon Ga Young cá tính, sang chảnh tại event. (Nguồn: Instagram)

Nam diễn viên Hong Kyung chọn blazer đen form oversized phối cùng quần trouser ton sur ton và sơ mi trắng cách điệu, tôn lên chiều cao nổi bật 1m82. Kiểu tóc rẽ ngôi lệch, uốn mái khiến giao diện ngôi sao sinh năm 1996 thêm phần lãng tử.

Hong Kyung diện set đồ đơn giản nhưng thời thượng, tôn dáng. (Nguồn: Instagram)

I.N (Stray Kids) và Sooin (MEOVV) đều xuất hiện trong những bộ cánh gam màu sáng phom dáng trẻ trung, hiện đại. 2 idol trẻ gây ấn tượng trước ống kính truyền thông mới visual như công tử, tiểu thư tài phiệt.

I.N và Sooin đều lựa chọn sắc màu sáng xuất hiện tại sự kiện. (Nguồn: Instagram)

2 ngôi sao Thái Lan Thanaerng và Dew Jsu ghi điểm với những bộ cánh casual nhưng không kém phần thanh lịch, bắt mắt. Chiều cao nổi bật giúp cặp đôi "cân đẹp" những thiết kế phom rộng, dáng dài của nhà mốt Ý.